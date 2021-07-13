阿里山風景區微解封　有條件開放部分景點設施

▲阿里山國家風景區微解封，民眾一遊園區美景。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心公告延長三級警戒至7月26日，嘉義林管處經評估落實防疫措施下適度開放戶外場域，阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數下修為3,000人、鰲鼓濕地森林園區為1,000人，轄下包括關仔嶺大凍山步道、獨立山步道、奮起湖大凍山步道等33條自然步道，以及楠溪、焙仔桶、瀨頭、南山等5條林道均開放；其中特富野古道為減少對部落居民干擾，僅開放自忠端入口至步道3.7K折返。觸口自然教育中心、阿里山遊園車、室內場館及臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）均不開放。

▲阿里山國家風景區微解封，13日開放人車入園。（圖／嘉義林管處提供）

林管處表示，森林育樂場域實施遊客總量管制，阿里山國家森林遊樂區入園人數達2,000人時，將透過台18線CMS資訊可變標誌、LBS 簡訊、警廣等系統通知遊客；達 2,500人時，透過前揭系統通知遊客轉往其他景點，並請保全人員於園區入口啟動管制。

另外，為減少現金支付接觸，鼓勵遊客可透過「森林好好玩」、「阿里山easy go」、「KLOOK」、「臺灣好行」等平台購買遊樂區電子票券。入園時須於大門量測體溫及實聯制登記，第一管制哨亦設有自動量測體溫感測器，於場域內均需配戴口罩，禁止戶外10人、室內5人以上群聚，需維持「室內1.5公尺、室外1公尺」社交距離。

至於區內旅客服務中心及室內展館不開放、遊園車暫停服務，受鎮宮室內不開放參拜，餐飲業則依照食藥署「餐飲業防疫管理措施」辦理，落實人流管制、調整供餐方式及用餐距離等，遊客用餐完畢應配戴口罩。旅客服務中心及阿里山工作站將透過全區廣播提醒遊客遵守防疫措施，配戴口罩、保持社交距離、禁止群聚，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低傳染風險。遊客有任何需要服務之處，可電洽05-2679917或至「阿里山國家森林遊樂區」FB粉絲專頁詢問。

林管處轄下33條自然步道及5條林道均開放，惟特富野古道為減少對部落居民干擾，僅開放自忠端入口至步道3.7K折返。步道入口處皆設有QR Code實聯制，請民眾務必配合落實防疫措施，配戴口罩並保持社交距離。



阿里山國家森林遊樂區休園期間，仍持續依據傳染病防治法及相關指引落實防疫措施，如戶外場域由阿里山鄉公所每週消毒1次，遊樂區內室內空間，如公廁、展館、旅客服務中心每週消毒2次，公廁、服務台、門把、桌椅、扶手、開關等高使用頻度設施每日人工消毒2次，並每日填具加強防疫自主檢查表盤點防疫情形；區內設有消毒用酒精、洗手台備有洗手乳，以提供遊客安心便利的旅遊環境。

林管處表示，休園期間，少了許多遊客服務的工作，園區利用這段期間較餘裕的人力，強化遊樂區環境細部整理，如清理步道石縫間的雜草、屋頂上的青苔落葉、修剪過於茂密的枝條、刷除步道青苔…等等，公廁上至天花板，下至地磚縫隙都打掃的光鮮潔亮。步道、涼亭、吊橋等設施每日巡查，務求設施都維持在最好的狀態。此外，區內工程亦加緊趕工以減少開園後對遊客影響，園內現正進行高山植物園及阿里山賓館至受鎮宮柳杉林疏伐作業，將林木疏開可讓視線更為通暢，增加林下透光度及植群生態。

林管處提醒民眾，保護自己也保護他人，請務必配合落實防疫措施，也可以下載「臺灣社交距離APP」確認足跡。如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應避免出遊，儘速至就近指定社區採檢院所就醫。有關森林育樂場域最新開放資訊，可搜尋臺灣山林悠遊網。

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