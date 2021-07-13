不斷更新／微解封首日！各縣市遊樂區現況曝…麗寶300遊客預約入園

地方中心／綜合報導

全台三級警戒延長到26日，中央流行疫情指揮中心宣布，各縣市政府13日起可視情況適度鬆綁部分措施，《ETtdoday新聞雲》整理各縣市大型遊樂區微解封情況。

▲台中麗寶樂園微解封首日約有300多名遊客預約入園。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

●新竹六福村主題樂園

六福村主題遊樂園於園區內設置防疫用餐專區，以單一進出口限制人流，同一時段管制區域內9人以下同時用餐，一桌椅僅限單人座並保持1.5公尺安全距離，每人用餐時間為25分鐘、用餐時嚴禁交談，餐後立即配戴口罩，並且由現場服務人員進行消毒，確保遊園用餐安全，開放期間，園方並將設置防疫小尖兵，隨時於園區內巡守、引導。微解封首日只見訪園的遊客大多是年輕族群，人數預估單日可達數百人。

另外，新竹縣小叮噹主題遊樂園區考量中央及地方政府的營運指引，7月12日已於網站公布暫停營業至7月26日， 僅開放滑雪場在人數限制下預約使用。

▲▼新竹六福村微解封首日人潮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

●台中麗寶樂園

麗寶樂園「探索世界」7月31日前每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%，配合臺中市政府防疫政策，採事先預約入園管控人流，園區不分室內戶外皆禁止飲食，各場域凡有提供餐食的區域，皆會設置防疫用餐專區，有餐桌隔板、拉大桌距、保持社交距離、實聯制等規範，民眾只能在規範的區域拿下口罩用餐，不得邊走邊吃或是坐非規定用餐區域飲食。

麗寶樂園微解封首日預約入園民眾約有300多位， 開園2小時後，大約只有100位入園，麗寶賽車場今日預約人數則有20多組。

▲▼台中麗寶樂園微解封首日人潮。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

宜蘭

太平山森林遊樂區及清水地熱等16個風景區等，均封園至7月26日。