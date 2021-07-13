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微解封了敢出門嗎？北捷運量見端倪：運量只有警戒前的6成

▲▼解封 防疫 台北捷運 搭乘民眾多了 安全距離忽略了 松江南京站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲微解封首日，北捷運量尚未有明顯增加。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

由於新冠肺炎疫情趨緩，政府放寬相關管制措施。7月13日是微解封第一天，儘管民眾已經悶了2個月，但疫情當前，對於「解封」似乎仍有所克制。根據台北捷運公司統計，13日上午6點到9點的通勤時段，運量約為18.6萬人次，相比三級警戒前的最後一個週二5月11日，運量有44.8萬人次，落差幅度仍有6成之多。

根據台北捷運公司統計，13日上午6點到9點的通勤時間，捷運運量約為18.6萬人次，與微解封前一週7月6日同時段的16.7萬人次運量相比，略增約1成。若再往前到三級警戒前5月11日同時段，運量為44.8萬人次，減少約6成。

北捷表示，因應疫情變化及旅客乘車需求，各路線平日尖峰時段，仍因應通勤需求維持原服務班距，平日離峰及假日班距仍視人潮增減滾動調整；建議民眾可多加利用「台北捷運GO APP」查詢各車站即時列車資訊。

北捷統計，2021年3到6月平均日運量分別為205萬、201萬、109萬、44萬，7月迄今平均日運量約51萬；相關場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消，攜手為防疫把關。

同時也再次提醒旅客，進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者開罰3,000元至1萬5,000元，也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。

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