酒駕阿北遭吊照還偷開車！瞎扯「是顧車」挨罰9千　1年內不得考照

▲酒駕阿北遭吊照還偷開車，遭罰9000+重考駕照。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市70歲王姓老翁駕照因酒駕遭吊扣，卻偷開車暫停在公車站牌前，警察上前盤查竟謊稱駕駛是去買東西的老婆，他則是擔心被開單拖吊才坐到駕駛座顧車，但依舊被裁罰9000元並吊銷駕照1年。老翁憤而提告請求撤銷處分，士林地院經勘驗採證影像後認老翁違規屬實，判決敗訴，1年內不得考領駕駛執照。

去年11月17日下午4時許，王姓老翁將汽車暫停在北市士林區某公車站牌前，員警上前盤查，見到坐在駕駛座的老翁因酒駕導致駕照遭吊扣，對此認為他有「駕駛執照吊扣期間駕駛小型車」的違規事實，經開單舉發後由台北市交通事件裁做成原處分裁罰。

老翁透過行政訴訟向士林地方法院強調自己沒有開車，駕駛是老婆，因為老婆在公車站牌前熄火下車購物，他是因為擔心被開單拖吊，才會從後座移動到前座顧車誰知道才坐下去不久，舉發員警前來糾舉違規停車，全程汽車都是熄火停車狀況，並非是在馬路上行駛遭攔查，對此請求撤銷原處分。

裁決所答辯，開單員警目睹汽車暫停在公車站準備盤查時，老翁當下還想駕駛車輛溜之大吉，對此才要求請他將汽車檔位從D檔打到P檔，並經公路監理資料查詢發現老翁因酒駕導致駕照遭吊扣，才依法舉單，並無違誤。

法官勘驗採證影像發現，員警騎警車靠近違停車輛時，老翁坐在駕駛座並繫上安全帶，右方副駕駛有另名乘客，老翁也告訴員警準備離開；對此，老翁主張車輛當時熄火且由老婆駕駛並不可採，員警製單舉發也有所依據，判老翁敗訴。

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