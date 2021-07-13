黃國昌酸衛福部惹惱支持者　臉書貼文被留言灌爆　

▲前立委黃國昌（資料照／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA新冠疫苗，每劑價格約32美元左右。對此，前立委黃國昌暗酸指揮中心曾說「沒看過這價格」，引起大批支持者不滿，也有許多人揚言退讚。

黃國昌12日在臉書發文表示，去年指揮中心在東洋案，只願意購買200萬劑BNT，理由是「無法押寶單一公司」、「國內專家評估後，認為台灣可以承受的量是200萬劑」，但現在台積電與鴻海共同採購了1000萬劑，後續慈濟還要再買500萬劑。

黃國昌指出，去年東洋採購的價格每劑約為32美元，破局之後，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元。在立法院遭到質疑後，衛福部卻反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」，但現在台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。

黃國昌的貼文湧入3000多名網友留言，許多支持者對黃國昌的評論並不買單，「這不是戰神最討厭的去脈絡嗎？」、「我認為這樣寫不厚道，是在影射官員無能歌頌永齡、台積電，敘述上少了困境與時空，我不能認同」、「如果美日沒送疫苗、台灣政府沒拉台積電出來，郭台銘買得到非中國台灣的BNT嗎？」、「這些話都是事後諸葛，當時的環境有當時的判斷條件。」

對於黃國昌的說法，陳時中昨在疫情記者會回應，疫苗的市場千變萬化，根據時間上和購買量等狀況不同，就會有不同的價格，加上藥物價格要列入保密等事項，還有背景、時間等狀況也不會相同，所以很難在一個平台上做一個價格比較。「我以前眼睛沒辦法看到現在結果，未來可能有不同的價格，但前面時間上，我們無法了解各種價格的變化。」

▼黃國昌發文被大批留言灌爆。（圖／翻攝黃國昌臉書）

