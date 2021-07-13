1千萬劑BNT成交...蔡英文致謝！羅智強酸：竟有臉出來收割

▲蔡英文昨日發文感謝郭台銘、台積電出手買1000萬劑BNT疫苗。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

鴻海、台積電昨（12）日宣布正式與上海復星製藥簽約，將引進1000萬劑BNT疫苗；總統蔡英文昨日晚間也在臉書發文感謝各方努力。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書痛批蔡總統「還有臉出來收割？」直罵是「廢物」。

總統蔡英文昨晚間在臉書發文，「我要謝謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合 #原廠製造、#原廠標籤、#直送台灣 三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。再次謝謝台積電、鴻海/永齡基金會及行政團隊同仁的攜手努力！」

不過，羅智強對此感謝文卻不以為然，在臉書上怒批，「罵乞丐蔡英文不高興，改罵廢物，看蔡英文會不會比較高興。」，他指出，「BNT疫苗郭台銘3周買到，蔡英文30周還買不到，還有臉出來收割，沒見過這麼廢的政府。」

鴻海與台積電洽購1000萬劑的BNT疫苗，與立陶宛贈送的2萬劑疫苗，最快預計9月陸續抵達，屆時加上台灣已有的701.66萬劑疫苗，疫苗總量達1703.55萬劑，能覆蓋前10大類疫苗接種對象（1492.4萬人），剩餘疫苗最快於10月有望再往下一年齡層開放，將可供40歲以上民眾施打。

▲▼疫苗最新到貨時程及數量，40～49歲國人有望在10月開打。（圖／曾梓倩、記者黃翊婷製）