　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1千萬劑BNT成交...蔡英文致謝！羅智強酸：竟有臉出來收割

▲▼郭台銘、蔡英文、劉德音。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

▲蔡英文昨日發文感謝郭台銘、台積電出手買1000萬劑BNT疫苗。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

鴻海、台積電昨（12）日宣布正式與上海復星製藥簽約，將引進1000萬劑BNT疫苗；總統蔡英文昨日晚間也在臉書發文感謝各方努力。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書痛批蔡總統「還有臉出來收割？」直罵是「廢物」。

總統蔡英文昨晚間在臉書發文，「我要謝謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合 #原廠製造、#原廠標籤、#直送台灣 三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。再次謝謝台積電、鴻海/永齡基金會及行政團隊同仁的攜手努力！」

不過，羅智強對此感謝文卻不以為然，在臉書上怒批，「罵乞丐蔡英文不高興，改罵廢物，看蔡英文會不會比較高興。」，他指出，「BNT疫苗郭台銘3周買到，蔡英文30周還買不到，還有臉出來收割，沒見過這麼廢的政府。」

鴻海與台積電洽購1000萬劑的BNT疫苗，與立陶宛贈送的2萬劑疫苗，最快預計9月陸續抵達，屆時加上台灣已有的701.66萬劑疫苗，疫苗總量達1703.55萬劑，能覆蓋前10大類疫苗接種對象（1492.4萬人），剩餘疫苗最快於10月有望再往下一年齡層開放，將可供40歲以上民眾施打。

▲▼ 0

▲▼疫苗最新到貨時程及數量，40～49歲國人有望在10月開打。（圖／曾梓倩、記者黃翊婷製）

▲▼ 0

 
ET快訊
登記要選AZ還是莫德納？　財經網美選這支：參加年輕人認證大賽
年紀輕就預約不到？他40歲已收到簡訊　醫：大家上啊！
全台第一間！北市府放行　大龍峒保安宮今正式對外開放
開放加速！　50歲↓最快輪到疫苗時間曝
「18歲以上疫苗預約」當機卡爆　網灌爆疾管署：分時段登記很難
快訊／18歲↑開放登記！1.5小時破200萬人　預約系統一度
快訊／日本再送100萬劑AZ給台灣！　抵達時間曝
快訊／桃園獨居男家中猝死！　地上滿是鮮血
快訊／第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　這禮拜就能打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

莫德納打手臂比屁股好挨嗆　醫揭關鍵脂肪：不小心會打到坐骨神經

救護車爆量！微解封前一晚病人大增　醫：沒本錢面對第二波第三波

1千萬劑BNT疫苗買到了　謝志偉曝「談判過程」最感謝「Yuchen」

Jessica最近太火辣！緊身裙勒出S曲線、單穿高衩泳裝視線直達腿根

微解封了敢出門嗎？北捷運量見端倪：運量只有警戒前的6成

LIVE／微解封首日！柯文哲親赴亞東醫院　感謝環南篩檢近6000人

微解封幼兒園不開　蘇貞昌揭原因：幼兒病例增加、疫苗不蓋率不夠

他揭若沒被政治干擾7月可取得500萬BNT　開學前學生可接種完

雲端最前線／台積電、郭董BNT來了！今開放18歲↑接種意願

北市府放行！大龍峒保安宮今正式對外開放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

微解封了敢出門嗎？北捷運量見端倪：運量只有警戒前的6成

LIVE／微解封首日！柯文哲親赴亞東醫院　感謝環南篩檢近6000人

微解封幼兒園不開　蘇貞昌揭原因：幼兒病例增加、疫苗不蓋率不夠

他揭若沒被政治干擾7月可取得500萬BNT　開學前學生可接種完

雲端最前線／台積電、郭董BNT來了！今開放18歲↑接種意願

北市府放行！大龍峒保安宮今正式對外開放

他還原跟BNT高層信件來往過程　1月突然換人以「簡體字」回信

快訊／日本再贈100萬劑AZ　謝長廷：昨天已經從工廠運出

政院駁擋疫苗謠言很「卡通」　李艷秋：老百姓記憶很好

1千萬劑BNT成交...蔡英文致謝！羅智強酸：竟有臉出來收割

微解封了敢出門嗎？北捷運量見端倪：運量只有警戒前的6成

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂！母親節設局殺夫　小王渡假村下毒手

南韓健身房「禁播嗨歌」節奏太快就不行　傻眼理由曝光

LIVE／微解封首日！柯文哲親赴亞東醫院　感謝環南篩檢近6000人

帶健保卡「5步驟」搞定！超商開放「預約打疫苗」　還享買1送1優惠

微解封幼兒園不開　蘇貞昌揭原因：幼兒病例增加、疫苗不蓋率不夠

市場都在問「打AZ還是莫德納？」財經網美曝：參加年輕人認證大賽

一聽「在家工作」同事狂搖頭　她體驗1小時崩潰：比上班8小時累

大谷又破紀錄！扛6發飛越152公尺大號全壘打　恐怖怪力美媒驚呆

郭彥均曝鏡頭前後面貌　攝影機一開拍⋯高振鵬「變了」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

蔡英文賀BNT成交！網湧臉書戰翻

1千萬劑BNT疫苗買到了　謝志偉最感謝「Yuchen」

伍克振試飛IDF戰機墜海　空軍英雄殉職30周年

快訊／新莊家族感染＋2　侯友宜：玉鳳宮出入複雜將擴大匡列

第一季到貨2000萬劑？蔡壁如批蘇貞昌第50次跳票　30-49歲最憤怒

林昶佐罷免3站點曝光　拚5000份連署書

「民進黨支持度已止跌」　綠營：藍白陣營拉距互有領先

他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

郭台銘曝這句話　連勝文：民進黨甩鍋大陸與事實不符

幕後／鴻海成功買到BNT關鍵日在618　郭台銘最火大這件事

快訊／新莊家族群聚＋2足跡曝！　「這7天」前往玉鳳宮急擴大匡列

蔡總統賀謝淑薇奪冠　鄉民怒：說好的體育改革呢？

信義區家戶感染7確診31匡列　柯P這樣說

「警專姐」批這6人遭刪文　趙少康：蔡政府髒手伸入社群媒體

更多熱門

相關新聞

18歲以上疫苗預約大當機　網吼：分時段登記很難嗎

18歲以上疫苗預約大當機　網吼：分時段登記很難嗎

今（13）日早上終於開放「18歲以上」接種意願登記，記者實測上官網預約，10點時網站登記順暢，到目前不到1小時，網站與手機健保快易通卻卡爆了，一票網友哀號，「是怎樣7/13早上10:23分上了快易通快10分鐘都上不了，怎麼啊？」

快訊／日本再贈100萬劑AZ！

快訊／日本再贈100萬劑AZ！

台鐵「微解封」　3大措施一覽

台鐵「微解封」　3大措施一覽

高雄男混打疫苗　醫院雙把關出包衛生局曝關鍵

高雄男混打疫苗　醫院雙把關出包衛生局曝關鍵

鴻海買BNT　銷售合約有驚奇！

鴻海買BNT　銷售合約有驚奇！

關鍵字：

新冠肺炎疫苗台灣疫苗郭台銘台積電羅智強

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

超模胸形全都露稱霸紅毯

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

陳時中：10類接種對象不再新增

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

颱風恐生成時間曝　「有的預測來台灣」

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面