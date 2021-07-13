傳上海復星要收集台灣人「醫療紀錄」 　指揮中心：沒聽說

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

根據《路透社》報導，台灣採購BNT疫苗的談判過程受盡折磨，上海復星一開始提出的合約範本，要求取得台灣接種者醫療紀錄，但引發台灣政府與談判代表的戒心，在談判後迅速修改此條款。指揮中心副指揮官陳宗彥對此回應，「據我所知沒有聽說必須提供相關資訊」。

《路透社》取得文件副本指出，上海復星提出的合約範本規定，該公司或其「授權代表」應有權審核接種過程、蒐集數據資料、與疫苗接種者面談等等。報導寫道，上述程序更像是臨床試驗，而非大規模施打計畫。

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陳宗彥在記者會上表示，簽約內容是由兩家公司簽約，所以不便說明實際簽約內容，不過根據他的了解，並未聽說「必須提供相關資訊」。

該篇報導中提到，一名消息人士證實，「對方的確提出這樣的合約範本，讓台灣談判代表與政府感到疑惑且困擾。但在談判後，對方停止堅持，並在短時間內進行調整」。另外兩名消息人士也表示，上述合約範本根據先前與香港簽署的協議而來，只是協商的起點，個人資料絕對不會被送往中國。

永齡基金會執行長劉宥彤（Amanda Liu）代表鴻海創辦人郭台銘指出，最終簽署的合約不會把詳細個資送往中國，接種者嚴重不良反應等資料也將受到嚴密保護。她說，「後續資料交換應該符合台灣法規，保護隱私並且用於醫療目的」。另外台積電則表示，該公司最終簽署的合約與上述合約範本不同，拒絕進一步評論。