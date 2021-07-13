路透：上海復星BNT合約　要求取得台灣接種者「醫療紀錄」遭拒

▲鴻海、台積電與永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑新冠疫苗，最快9月底從德國出貨。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《路透社》報導，台灣採購BNT疫苗的談判過程受盡折磨，上海復星一開始提出的合約範本，要求取得台灣接種者醫療紀錄，但引發台灣政府與談判代表的戒心，在談判後迅速修改此條款。報導指出，此事突顯政治與公衛議題糾纏不休，也暴露中國與台灣政府之間更廣泛的分歧。

《路透社》取得文件副本指出，上海復星提出的合約範本規定，該公司或其「授權代表」應有權審核接種過程、蒐集數據資料、與疫苗接種者面談等等。報導寫道，上述程序更像是臨床試驗，而非大規模施打計畫。

一名消息人士證實，「對方的確提出這樣的合約範本，讓台灣談判代表與政府感到疑惑且困擾。但在談判後，對方停止堅持，並在短時間內進行調整」。另外兩名消息人士也表示，上述合約範本根據先前與香港簽署的協議而來，只是協商的起點，個人資料絕對不會被送往中國。

永齡基金會執行長劉宥彤（Amanda Liu）代表鴻海創辦人郭台銘指出，最終簽署的合約不會把詳細個資送往中國，接種者嚴重不良反應等資料也將受到嚴密保護。她說，「後續資料交換應該符合台灣法規，保護隱私並且用於醫療目的」。

台積電表示，該公司最終簽署的合約與上述合約範本不同，拒絕進一步評論。上海復星並未說明提出合約範本的原因，目前也未回應此事。

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