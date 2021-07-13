颱風恐生成時間曝「有的預測來台灣」　今起午後雷雨擴大

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周二熱帶系統動向。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，季風低壓東側有水氣的輻合，為有利熱帶擾動發展的位置，下周一美國（GFS）模式的模擬已有颱風的強度。天氣風險公司總經理彭啟明也提到，很多模式預測未來有可能成颱，有的預測「你看來台灣」，但現在說會不會來台灣還太早，過早的資訊通常沒什麼參考價值，別太過擔心。中央氣象預報員陳伊秀則說，有模式顯示下周有颱風生成，但那是周日、下周一之後的事，還要再觀察。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區午後有雷陣雨，並以山區或近山區地區為主；且午後有局部大雨機率，以山區為主，平地則偶有。

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，午後對流旺盛，主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，周四至下周一太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓的型態；季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫逐日略降；不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。



吳德榮提醒，此外，各國模式模擬顯示，季風低壓東側有水氣的輻合，為有利熱帶擾動發展的位置；下周一美國模式的模擬已有颱風的強度，而歐洲模式模擬的位置相近、強度則較弱，至於其未來動向？由於已是期末模擬，各國模式的誤差都太大了，現在討論還太早，必須再觀察幾天。

彭啟明則說，很多預測模式都模擬未來有一些擾動、低壓環流甚至慢慢變颱風機會都有可能，現在高壓明顯減弱，有的預測「你看來台灣」，提醒大家不要看到這種東西就壓力很大，這沒有的，還要再等一段時間，不要太過擔心。他強調，7月下旬很有機會有颱風生成，但現在說會不會來台灣還太早，過早的資訊通常雜訊很多，沒什麼參考價值。

對此，陳伊秀表示，有模式顯示下周有颱風生成，但那是周日、下周一之後的事，還要再觀察。

▼吳德榮指出，最新美國模式模擬下周一20時850百帕風場及高度場（下圖左）顯示，季風低壓東側熱帶擾動發展，已有颱風的強度；歐洲模式模擬的位置相近、強度則較弱（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

