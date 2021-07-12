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季風低壓環流水氣多！連5天易劇烈降雨時間曝　今午後防大雨

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲氣象局提醒，今午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周三至周日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而且有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，周三至周日午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率。

氣象局指出，今各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率，若對流發展較晚，降雨情形可能持續至晚間，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其大台北盆地、宜蘭地區及高屏內陸地區有局部36度以上高溫發生的機率。

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氣象局預報，周二各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三至周日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而且有局部大雨發生的機率；其中周四至周日清晨至上午，南部地區也有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

吳德榮分析，周三至周日太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓的型態，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫略降；不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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