大雷雨來了！豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周「更猛送水」雨區擴大

▲副熱帶高壓逐漸北抬東退。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

南投以南山區及嘉義至台南平地午後有對流發展，中央氣象局晚間6時25分針對南投至台南5縣市發布「豪雨特報」，南投、雲林山區有局部豪大雨，南投、嘉義、台南也有局部大雨發生機率。並針對南投、雲林、嘉義3縣發布「大雷雨即時訊息」，劇烈降雨、雷擊將持續至7時15分，水利署也已同步淹水一級警戒。

氣象局預報，受副熱帶高壓影響，台灣環境風場為微弱的東南風，11日各地多雲到晴，清晨至上午台中至台南沿海有零星降雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，其中雲林以南降雨範圍較廣，山區、平原甚至沿海都有機會下雨，其他地區主要在山區及近山區平地，局部地區對流發展可能較晚，因此降雨會持續到晚間，易有短延時強降雨現象；台東及恆春半島受東南風影響，不定時會有局部短暫陣雨。

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▼大雷雨彈來襲！5縣市發布豪雨特報。（圖／中央氣象局）



▼下周「全台大蒸籠」雨更猛！降雨熱區擴大。（圖／NCDR、中央氣象局）



全台大蒸籠！氣象局指出，下周會更潮濕悶熱，也更容易有午後雷陣雨，因為太平洋高壓正在逐漸北抬、東退，從台灣上空慢慢往北挪移至我們的北側，台灣位處太平洋高壓的西南緣情況下，高壓勢力會減弱，風場從東風轉為東南風，也會有更多來自南方的溫暖水。整體溫度雖然不見得會比上周來更高，但會像熱帶地區的天氣，更為潮濕、悶熱，猶似蒸籠一般且容易有午後雷雨。

預計東半部因位處迎風面、時有海面的對流移入，因此不只有午後雷陣雨，且其他時間也會有短暫陣雨，降雨區域將會逐日擴大，氣象局表示，13日（下周二）之前，主要是東南部、恆春半島降雨，14日（下周三）後，整個東半部的降雨機率都會提高，西半部的天氣，多數時間都能看見陽光露臉，有午後雷陣雨。

氣象局提醒，高壓勢力減弱，雨勢、降雨區域會比上周更增加。

7/12-13（下周一至二）：太平洋高壓逐漸北抬中，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。西半部、東北部、東部山區將有可能發生局部短暫午後雷陣雨。

7/14（下周三）：台灣位處高壓勢力西南側，風場為東南風，降雨區域擴大，東半部及恆春半島，有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

7/15（下周四）之後：海陸風環流及水氣增加影響南部地區清晨到上午也有局部短暫陣雨。

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