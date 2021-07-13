衛生棉界的SpaceX！靠得住將太空級科技注入衛生棉　啟動生理期無感模式

▲Kotex靠得住發表創新改革，推出革命性新產品「太空棉」，想帶給女孩們前所未有的生理期體驗。 （圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

科技日新月異，車子都已經可以無人自動駕駛在路上跑，人類大膽探索宇宙準備移民火星，女孩們每個月的生理期當然也要在體感與舒適度上全面進化至next level。近期受到許多女孩喜愛的衛生棉品牌Kotex靠得住，推出革命性新產品「太空棉」，引爆話題熱度。Kotex靠得住引用太空科技概念，採用太空級極輕瞬吸材質搭配獨特剪裁設計，一口氣將機能品質高度衝破天際，要讓經期女孩體驗猶如漫遊太空般的「零重力無感」新境界。

▲Kotex「太空棉」以太空級極輕瞬吸材質與獨特剪裁設計打造而成。

女孩們生理期擔心「妹妹」悶濕熱、活動時不小心經血外漏等，日常變得非常不便；就像太空人在失重無氧環境中會利用許多特殊材質裝備來克服適應一樣，Kotex靠得住為了給女孩們帶來「零著感」的經期生活，也以「太空人的生活需求」作為靈感，設計出輕薄又不會容易變形和移位的「太空棉」。高規格採用太空極輕瞬吸料，在碰到水珠那刻快速吸收至底層，讓經血被棉體牢牢鎖住；特殊材質吸收後依然輕薄、表層超乾爽，妹妹能保持柔嫩觸感、隨時透氣，舒服到幾乎忘了生理期的存在，整個人彷彿置身外太空般輕鬆，使用過他牌的女孩大推這款衛生棉又薄又會吸、超乎想像的無感，更擔心以後再也買不到，直呼必囤。

▲Kotex「太空棉」在吸水力環節中，表現出更佳的瞬吸效果。

▲從吸收力比較測試結果中可以發現，Kotex「太空棉」的表層乾爽，幾乎不留痕跡。

女孩們生理期一直在追求更無感貼身的產品，而且最好是又薄又不外漏，能生龍活虎到處趴趴走，為實現女孩們夢想中的「真・無感境界」，Kotex靠得住「太空棉」利用前窄後寬剪裁，使用極輕量化的棉片用料，比一般衛生棉更為輕薄、無感，再加上棉片吸收後仍然輕薄，讓女生們有如漫步太空般得「零重力輕盈」。「太空棉」搭配13道曲線溝槽能使經血順利導流，減少棉片因走動而造成的擠壓變形，與肌膚完美貼合，讓女孩就算是逛街兩小時走了一萬步也依然服貼不變形，解封後女孩們怎麼跑跳都行！

▲通過重量測試，結果顯示Kotex「太空棉」比一般衛生棉少近1/2的重量，能給女孩更加舒適的體感。

▲Kotex「太空棉」相較一般衛生棉更輕薄，但太空級瞬吸力仍然表現亮眼。（圖／品牌提供）

▲Kotex「太空棉」不同於一般衛生棉，以前窄後寬、符合底褲版型的火箭型超輕量剪裁，符合女孩們要的完美服貼。（圖／品牌提供）

小小一片衛生棉其實蘊含了著相當大的學問，Kotex靠得住在不斷創新研發下，推出可讓女生們享受到彷彿無重力般輕鬆漂浮、舒適無感的全新「太空棉」，輕薄、瞬吸、不跑位的決勝關鍵，讓女孩們用過再也回不去，舒暢心情就像飛上太空，生理期照樣享受歡樂小宇宙。

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