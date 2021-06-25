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長生理痘、情緒暴躁是正常的？破解關於經期的5大迷思

▲▼示意圖,生理期,生理痛,經痛,月經,女性,疼痛,健康,保健,下腹悶痛,疼痛,舒緩,臉色蒼白,止痛藥,四肢發冷（示意圖／123RF）

▲關於「生理期」有非常多的迷思與謠言，快來看看專家怎麼說。（示意圖／123RF）

生活中心／綜合報導

關於「生理期」有非常多的迷思與謠言，像是生理期不能運動、不能吃冰、吃巧克力能舒緩經痛，或是長生理痘、情緒暴躁是常態等等，究竟哪些才是真的呢？《找回妳的生理時鐘》一書帶妳一次破解常見的5大迷思，女孩們趕快筆記起來！

▲找回妳的生理時鐘。（圖／高寶書版提供）

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▲《找回妳的生理時鐘》帶妳一次破解關於經期常見的5大迷思。（圖／高寶書版提供）

迷思一：PMS 就是經期的一部分

情緒波動、小腹悶脹、爆痘。我們被告知說這些經前症候群是正常的，但最新消息來了：這不正常。PMS 的迷思是有害的，它強迫妳去接受沒必要的痛苦，當妳相信這種痛苦和問題都是過程的一部分時，妳就無法去尋找解決方法。人們會用 PMS 的迷思來反對女性表達自己的感情、意見與判斷，而對女性造成更大的傷害。人們把我們放在「被荷爾蒙影響」的框框裡（好像男性沒有荷爾蒙一樣！）來貶低女性的價值。

事實：科學顯示只有雌激素和黃體素於黃體期中分泌不平衡時才會導致 PMS。這種不平衡可能是由於飲食選擇，例如咖啡、糖、牛奶、節食、果汁斷食、低脂飲食的流行，或是那些會暗中抑制女性能量變化的事物所造成的。根據美國國家衛生院的生理週期研究，PMS 拖得越久不去檢查和治療，更年期停經後得到癌症、心臟病、糖尿病、失智症的風險就越大。若女性能讓生活與自己的生理週期同步、吃正確的食物、培養女性能量的話，PMS 的症狀自然而然就會消失，經期前反倒能成為自省、整理思緒、找出未來方向的時間。我能讓妳充滿自信，覺得自己什麼都做得到、什麼都完成得了，並且擁有想大掃除的欲望—既想打掃家裡也想整理自己的心情。我已經將PMS 重新更名為「優先照顧自己」（prioritizing myself），若有更多女性跟著這麼做，經前症候群的發生率就會減少許多。

迷思二：經痛是無法避免的

超過半數的育齡女性都說她們每個月會經痛一到兩天。妳是否曾認為女性本來就會經痛，或女性註定要忍受經期的痛苦？當妳被告知這種經痛必須一輩子去「忍受」或「習慣」，只能接受這個現實，而不要去期待經痛會有所緩解，那妳現在該去做點事實查核了，因為女性其實是不必忍受經痛的。

事實：沒錯，妳的身體會產生一種前列腺素 PgE2，導致子宮收縮，分泌過多的話則會導致經痛。但妳知道身體同時也會產生另外兩種能自然緩解收縮的鎮痙劑，也就是前列腺素 PgE1 和 PgE3 嗎？感謝有這些自然止痛藥，比起引起痙攣，妳的身體更能夠雙倍有效地緩解疼痛。好消息是當妳依照自身生理週期來攝取正確的食物時，妳就提供了身體製造好的前列腺素所需之基礎，可以順利減緩經痛。

迷思三：避孕藥有助於調節月經週期

大多數的女性可能會認為吃避孕藥還是會來經，畢竟許多吃避孕藥的女性每個月都還是會流經血。

事實：妳吃避孕藥時所產生的經血非真正的月經，而是「戒斷性出血」，與每個月荷爾蒙週期結束自然產生的月經完全不同。妳可能會很訝異地發現多數避孕藥的安慰劑週（或停藥期）是一種行銷策略這個事實。在避孕藥剛生產出來時，藥廠認為女性無法接受完全不流經血這件事，覺得會影響她們使用避孕藥的意願，於是便設計出了安慰劑週（停藥期）讓妳來經。要來真正的月經首先得排卵，但避孕藥實際上抑制了女性生理週期中的這個關鍵階段。沒有排卵，妳美好的生理週期就只能停在低荷爾蒙階段，無法進行新的循環，而且避孕藥也不會修正妳的荷爾蒙失衡，只會抑制荷爾蒙功能，讓妳在服用藥物的那幾年或數十年間都不用對自身的症狀追根究底，而使得整體健康情況更加惡化。除此之外還有一堆嚴重的副作用要考量，我不是指避孕藥盒裡面附的那張小小的副作用清單喔，在後面的「生物駭客工具組」部分，妳將會發現更多婦科醫生沒告訴妳的壞處，例如避孕藥會使妳營養不良、擾亂妳體內的菌叢、增加罹患憂鬱症的機率。

迷思四：妳不「需要」有月經週期

每隔幾年就會有一篇文章出來宣稱現代女性沒道理還要忍受月經，而事實上沒有月經能讓我們過得更好、更健康。許多婦產科醫生同意他們的病人扔掉安慰劑（或跳過停藥期），以連續服用避孕藥的方式，無限期地抑制排卵並延經。

事實：沒錯，人類是很神奇的物種，我們發現了一些抑制生理週期的方法，但這並不代表我們就該使用它。大自然比人類有智慧多了，女性與生俱來的生理週期是一個禮物，能長久維持身體的健康。利用刻意跳過生理週期的方式來干預這個系統，會造成嚴重副作用並危害到自身。排卵、來經是重要的保護措施，能保障女性未來數十年的身體健康，使我們免於罹患骨質疏鬆、心臟病、乳房疾病以及失智症。每一次的排卵及生理週期都等於是在我們的「健康銀行」中存入保護費，讓女性在停經後持續獲得保障。女性的月經週期對我們的整體身心健康來說是如此重要，以致於美國婦產科醫師學會宣佈月經和脈搏、體溫、呼吸速率及血壓一樣，是第五個生命徵象。如果妳的月經不來了，就代表健康狀況出了問題，有可能是雌激素濃度太低，而這也會導致心臟疾病和骨質疏鬆。若妳因為多囊卵巢症候群（PCOS）而停經或亂經的話，就代表妳的荷爾蒙系統失去了平衡，並且很可能會伴隨著長痘痘、心情起伏大、體重增加等症狀。每個月準時來經就像是每年健檢時血壓數值正常一樣重要，我建議各位監測自己的經期，追蹤經血的顏色

與稠度、天數、流量以掌握自己的荷爾蒙健康。在「生物駭客工具組」部分我們將會深入探討月經一事，幫助妳解讀每個月經血的顏色、解決妳具體的經期問題，讓妳能擁有更愉快的生理週期。

迷思五：若妳經期會不舒服，那也是無可奈何的

當妳感冒了，妳會讓它自己好起來，還是會採取行動來加快痊癒速度？當然是多吃維生素C、多休息、更加照顧自己才是合理的吧！但很奇怪的是，當我們遇到與經期相關的症狀時，像是經痛、大量出血、或點狀出血，卻傾向忽視這些問題。我們相信女性命中註定要有痛苦的經期，所以不會去想辦法改善。

事實：健教課根本沒教導我們正確的荷爾蒙知識，也沒告訴我們該怎麼提供自身協助，直接導致這類想法的出現。但事實上我們能做的事情可多著呢！妳能採取行動來調整荷爾蒙現況，讓經期變得更舒服。就像想讓感冒快點好起來一樣，妳也不必忍受經期問題。有一些簡單的週期生物駭客法，例如飲食、運動、營養補充品、以及時間管理方式，最快能在下一個週期時就能讓妳看到成效。

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