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【廣編】全新Kotex「太空棉」帶經期女孩體驗外太空般「0重力無感」新境界

▲▼kotex靠得住,太空棉,生理期。（圖／kotex提供）

▲「Kotex靠得住太空棉」產品設計引入太空科技概念，採用太空級極輕「瞬吸」材質，讓經期女孩體驗猶如漫遊太空般的「零重力無感」新境界。

圖、文／Kotex提供

對多數女孩來說，生理期那幾天總像打怪般，持續經歷突如其來大流量、私密處濕黏悶熱、或動作稍大經血就不慎側漏的種種困擾，衛生棉領導品牌Kotex靠得住推出前所未見的話題新品－「太空棉」，引進太空科技概念，採用太空級極輕瞬吸材質，讓經期女孩體驗猶如漫遊太空般的「零重力無感」新境界！

市面上衛生棉樣式多到讓人眼花撩亂，但真正能帶給女孩「零著感」的無感式產品卻寥寥無幾。「Kotex靠得住太空棉」產品設計引入太空科技概念，採用太空級極輕「瞬吸」材質，再大量的經血只要一釋出，就迅速被吸入棉體牢牢鎖住，特殊材質讓吸收經血後的棉體依然輕薄透氣、表層無比乾爽，讓人幾乎忘了生理期的存在。

「太空棉」首創前窄後寬、符合底褲版型的火箭型超輕量剪裁，搭配超薄無感創新材質棉體，輕薄無比的「太空棉」，以創新13道特殊曲面設計，加上棉體表面特殊溝槽巧思，讓棉片與私密處完美貼合，實證即使走一萬步依然服貼不變形！

新品已自六月起陸續於全國各大實體及網路通路上架，並快速在網路社群間引發熱搜討論。「太空棉」系列目前推出24cm日用及28cm量多型兩款，滿足追求經期極致「無感體驗」女孩的不同需求。即日起於寶雅、全聯、家樂福、屈臣氏、康是美等通路將陸續推出「新品嚐鮮優惠價」。

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