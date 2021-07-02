打疫苗後「經期亂、更年期出血」！　重症醫解答：暫時現象

▲衛生福利部國民健康署指出，生理期並非接種疫苗的禁忌，因此是可以接種的。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

「月經來，可以接種疫苗嗎？」重症醫師黃軒表示，近期一直被問到這個問題，根據《衛生福利部國民健康署》指出，生理期並非接種疫苗的禁忌，因此是可以接種的！處於經期的女性，如果接種當天沒有明顯的不適症狀，可以接種新冠疫苗；如果接種當天痛經到不行了，應先解決經痛，暫緩接種。

重症醫師黃軒表示，「別忘了，好了，還是記得去接種疫苗喔！」並整理出月經和COVID19疫苗的相關文章：

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一、 疫苗接種前的月經

月經週期是一個自然的身體過程，不會減少或限制您身體內的免疫反應，孕激素（progesterone）和雌激素（estrogen）等激素在月經前會發生波動，它也許可能會導致 PMS（經前症候群），但不會影響免疫能力。

所以，應該在您方便的時候安排疫苗接種，也不需要因為正處於月經期，而避開了接種。即使已停經的女性，也不會影響疫苗的效力，因為「月經和疫苗接種之間，沒有直接相關性」。

▲黃軒指出，女性不需要因正處於月經期，而避開了接種。（圖／記者湯興漢攝）

二、 疫苗接種後的月經

英國曾經發現，在約6千的女生身體，有少部分停經婦女與服用激素停止月經的人，在施打COVID19疫苗後，都有出血情況。以往的經驗，在臨床經驗也顯示流感疫苗或子宮頸疫苗，也會有如此出血狀況，這些紅色血點，也會是暫時現象而已。

接種疫苗後，少數人會有暫時性的紅潮，因為子宮內膜的變化，也是免疫系統的一部份，任何可能影響免疫細胞的化學信號，也會在子宮體內循環，這可能會讓子宮內膜又變厚，又剝落，而導致少量出血或是經期提前到來。這樣情況，也只是暫時的，如果擔心，可以詢問婦產科醫師。

如果是年輕女性非月經期的不正常出血，也最好檢查一下，如果妳的醫師檢查也沒問題，可以觀察下次月經來潮，是否正常。

三、 還是要好好打疫苗

目前已知，COVID19病毒在身體內的感染，會和流產或早產有關。但是目前也已有證據顯示施打COVID19疫苗並不會影響生育能力，或是更高的流產風險。