高雄接種站使用者體驗破表！陳其邁曝光背後工作照

▲陳其邁曝光接種站設置的工作照。（圖／翻攝臉書／陳其邁）



記者柯振中／綜合報導

高雄市設立大型疫苗接種站，獲得市民許多好評，甚至有長輩笑稱「接種完都不想離開了」。對此，高雄市長陳其邁曝光背後原因，也公開設置時的照片，立刻引起熱烈討論。

陳其邁12日表示，每次一設置疫苗接種站，都是市府團隊徹夜規劃、思考，到每個現場查看，是否能拉寬距離、設置立牌，規劃一目了然的動線，甚至播放音樂、戲劇，讓長輩們更放鬆。

陳其邁說，有許多市民來問，為什麼要設置如此舒適的接種站，「為什麼？其實，這是我們市府和市民朋友說謝謝的方式。」

▼陳其邁表示，設置舒適的接種站，就是跟市民說謝謝的方式。（圖／翻攝臉書／陳其邁）



陳其邁提到，高雄展覽館除了舉行重要的活動、展覽，近期作為疫苗接種站，累計施打數萬人，只要把疫苗打好打滿，未來就能快速恢復展覽、會議。

陳其邁也說，雖然高雄已11天沒有案例，但為了同心防疫，依舊不能鬆懈，未來會加入更多大型場館，配合疫苗施打，用舒適、落實社交距離的方式，讓市民享受最好的服務。

▼陳其邁也呼籲，下一步防疫新生活與篩檢、疫苗覆蓋率有關，市民次序輪到盡量趕快施打。（圖／翻攝臉書／陳其邁）



陳其邁呼籲，下一波防疫新生活的規劃，與篩檢、疫苗的覆蓋率有關，希望市民能夠配合接種，順序輪到時，就來施打、登記，以守護社區、逐步恢復正常生活。

陳其邁的貼文不到一個小時，吸引超過7,000人按讚，不少人在下方留言力挺，「使用者體驗爆表」、「感動。懂得利用場館，讓市民有更好的接種站。非高雄市民的我很羨慕高雄人」、「感謝高雄的大家長和超強團隊，感謝配合打疫苗的每一個市民，高雄真好」、「現在沒在比效率，高雄早已經進化到儀式感，哈哈哈。」

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