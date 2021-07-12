全國唯一開放內用！澎湖6家餐廳申請　全因防疫措施不足打回票

記者吳奕靖、林冠吟／澎湖報導

全台三級警戒繼續延長至26日，不過指揮中心宣布各縣市政府可在做好防疫措施的情況下，有條件開放餐廳內用，而澎湖縣更是全國唯一開放內用的縣市。13日微解封在即，縣府表示，目前已有31家餐飲業者提出申請，稽查小組12日上午也先後前往首波專案審查的6家餐廳稽查，卻發現6家餐廳全部不合格，待複查通過才能開放內用。

▲澎湖餐飲業微解封，稽查小組12日上午前往稽查卻發現6家業者通通不合格。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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13日微解封在即，全國唯一開放餐廳內用的澎湖縣，目前已有31家餐廳業者向澎湖縣府提出開放內用申請，縣府稽查小組也在12日上午前往6家餐廳進行稽查，卻發現6家餐廳的防疫措施全數不合格，皆有「隔板寬度、高度不足」、「桌間間隔不足1.5公尺」等缺失，須待複查通過後才可開放內用，換言之，13日微解封的第一天，這6家業者暫時仍無法開放內用。

▲▼6家提出申請的餐飲業者都有隔板寬度、高度不足，或無法維持社交距離等。（圖／記者吳奕靖翻攝）



澎湖縣政府強調，縣府開放餐廳可以內用，但餐飲業者開放內用的前提是必須設置隔板、採梅花座及可維持社交距離等條件下，並提出餐飲業防疫管理措施自我檢查表後，才准許提供內用服務。不過待稽查小組到場稽查後，卻發現6家業者雖然都有設置隔板，但都有「隔板寬度、高度不足」、「桌間間隔不足1.5公尺」的問題，並沒有確實落實防疫措施。

縣府指出，即便店家後續通過審核，在開放內用期間，縣府也會不定期稽查，業者若違反規定，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰，必要時將要求停業。