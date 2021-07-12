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最扯外送員！高雄妹遭4句神回「妳今天吃冰」　崩潰對話網瘋傳

▲▼剉冰、刨冰、冰品、冰店。（圖／記者許力方攝）

▲一名女網友分享她遇過最扯的外送員，但對話一出，立刻讓上千網友笑到「嘿估」。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄一名女網友分享「遇過最扯的外送員」，談到她12日下午訂健康便當，但外送員卻錯把便當送給了別人。當時她收到別人的冰品，趕緊發訊息詢問，怎料對方理直氣壯回答「你今天吃冰吧！」、「他的冰品比較貴」，一連串奇葩發言讓她傻眼，也引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出整串對話，從中可見外送員道歉「我送反了，你今天吃冰吧！」原PO一頭霧水，「所以要再等等嗎？我是吃健康餐盒！」但外送員無動於衷，繼續複述「他的餐送成你的，我送反了」。

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▼起初外送員道歉，說把餐送反了。（圖／爆廢公社）

▲▼千年一遇最扯外送員！4句神回「妳今天吃冰」　崩潰對話網瘋傳（圖／爆廢公社）

▼外送員突然一本正經宣告「你今天吃冰吧！」（圖／爆廢公社）

▲▼千年一遇最扯外送員！4句神回「妳今天吃冰」　崩潰對話網瘋傳（圖／爆廢公社）

原PO要求「換回來，我還沒吃飯」，怎料對方回答「我也不知道路了」，甚至開始推銷「他的冰品很補，還有飲料」。原PO完全傻了，趕緊強調「我還沒吃飯，而且我月事來，不吃冰！」

▼原PO要求把餐換回來，但外送員雙手一攤「我也不知道路了！」（圖／爆廢公社）

▲▼千年一遇最扯外送員！4句神回「妳今天吃冰」　崩潰對話網瘋傳（圖／爆廢公社）

▲▼千年一遇最扯外送員！4句神回「妳今天吃冰」　崩潰對話網瘋傳（圖／爆廢公社）

外送員雙手一攤，「妳打電話客訴吧！」原PO一愣，立刻要求「退錢給我」。不過，外送員繼續回答「我身上只有18塊，先退妳」，還堅持補上一句「冰品比較貴」，讓原PO不禁爆氣「但我不吃冰阿，不是貴不貴的問題！」

許多網友看完笑翻，紛紛留言「這外送員神邏輯」、「這算是不負責任中的負責任了」、「很想了解到底什麼冰是補的，可以來一份嗎」、「一直推銷冰品是怎樣」、「前一個客人沒發現送錯嗎」、「肚子餓還叫我吃冰，我會爆炸」、「難道是傳說中的四物靈芝人篸延年易壽冰？」

 
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