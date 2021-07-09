微解封可內用！外送員期待「開放1點」　結果一出失望了：廁所呢

▲三級警戒期間，外送員為了上廁所、用餐問題傷透腦筋。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

三級警戒期間禁止內用，許多店家也不開放使用廁所，讓不少外送員只能回家解放。中央流行疫情指揮中心昨（8）日宣布，全國三級警戒延長至7月26日，不過13日起有條件微解封，包括開放餐廳內用、電影院等，就有外送員最關心一個問題，那就是「加油站、便利商店的廁所有無開放？」

指揮中心8日宣布，全台三級防疫警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，只要遵守相關防疫管理措施，各大餐廳、美食街等就可開放內用。就有網友在臉書《外送員的奇聞怪事》發文，「比較關心的是，微解封有沒有包括加油站、便利商店的廁所？」擔心這些地方是否也在微解封的條件內。

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貼文一出，就有外送員很期待，「可以內用肯定能用廁所的」、「可以內用的話一定可以上廁所了。」但馬上有不少人直嘆，「廁所未開放，我問過了」、「唉！一樣沒廁所，吃飯應該就比較ok，重要！最少不是在停車場吃，熱爆」、「目前只有直營中油可以」、「別傻了，臨時趕出來的解封條件不會那麼人性化的。」

還有外送員不禁吐苦水，「便利超商的廁所遠在還沒有疫情前，幾乎就都封閉不外借了」、「那時候藉口是缺水，反正他不爽給你用，貼一張故障在門口，你也拿他沒辦法」、「其實是不想洗廁所，外面就不要標示有廁所就好」、「已哭……以前等餐都看著食物……現在等餐都看著店家封印的廁所。」