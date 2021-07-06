外送員搶打疫苗轟「造冊漏人」　公總：符合資格就會通知

▲北北基桃計程車、外送員等，9萬9千多名從業人員已陸續開打疫苗。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導



近期北北基桃計程車、外送員等9萬9千多名從業人員陸續開打疫苗，但外送員抱怨造冊一團亂，且公路總局原先提供的查詢平台後來也關閉。對此，公路總局表示，施打日前2~3日，監理機關會以簡訊、電話通知符合資格人員，請駕駛不用自己打電話至監理所詢問。

針對外送人員造冊方式，公路總局解釋，這是由各平台業者提供在北北基桃地區實際上線從事外送工作的人員名單，與外送員戶籍地並無直接關聯。其中，有南部外送員接到可到台北施打疫苗的通知，公總經向平台業者瞭解，應是先前於北北基桃上線的外送員返鄉或轉換工作地點與造冊時間差所致。

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▲北北基桃外送員、運將搶打疫苗。（圖／交通部提供）

公路總局表示，施打對象會依外送平台的造冊名單順序、疫苗分配數量及醫療院所施打量能依序通知，於施打日前2~3日由該局所屬台北市區監理所、台北區監理所及新竹區監理所以簡訊、電話通知符合資格人員，請駕駛不用自己打電話至監理所詢問。

至於先前為便利駕駛人查詢，曾規劃建置查詢平台，後來又關閉，公路總局說明，因各醫療院所每日施打作業需視疫苗到貨數量及現場施打速度滾動調整，查詢網站尚難即時更新施打結果，為避免駕駛人無法獲得即時正確訊息，才不開放網站查詢功能。

公路總局重申，如原通知施打時間有變動，各監理機關會再通知新的時間、地點，也請相關駕駛人留意電話或簡訊。另外送平台所屬外送員，亦再由相關平台業者於所屬之內部群組通知，希望藉由多重管道將施打資訊完整傳送給符合資格的駕駛人。