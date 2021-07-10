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工程師看歐洲盃...坐酒吧門口「哭著加班」　外送員路過幫他寫

▲▼工程師看歐洲盃...坐酒吧門口「哭著加班」　外送員路過幫他寫。（圖／翻攝自微博／中國日報）

▲外送員路過，出手幫忙寫程式；影片曝光後，立刻衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博／中國日報）

記者柯沛辰／綜合報導

青島一名外送員近日到酒吧送外賣時，見到一名年輕男子抱著筆電，獨自坐在門口加班。他上前一問才知道，男子本來跟朋友來看歐洲盃，但被迫臨時加班，因此他立刻幫忙「代寫程式」。影片曝光後，在微博瘋傳，但也引來不少網友質疑。

綜合陸媒報導，畫面可見，男子高高興興和朋友來看歐洲盃，但途中多次離席接電話，最後不得已，只好抱著電腦在門口加班。

店員受訪時表示，「那位年輕人一直被電話打斷，好像是工作方面的事，可能是看不上球賽著急，一下子情緒就崩潰了。」

▲▼工程師看歐洲盃...坐酒吧門口「哭著加班」　外送員路過幫他寫。（圖／翻攝自微博／中國日報）

▲店員表示，男子三度離席接電話，最後只好帶著筆電去加班。（圖／翻攝自微博／中國日報）

店員說，那時剛好有位外賣小哥經過，看到年輕人的狀況，安慰了幾句，接著就坐下來把電腦接了過去，似乎事在替對方「加班」改代碼，「我們也是看了監控才發現，心裡真是心酸，都不容易。」

影片曝光後，許多網友紛紛驚呼，「外賣小哥不愧是最強職業，代碼也會寫」、「這年頭沒兩把刷子，都不敢外送了」、「謝謝陌生人的溫暖」、「正能量」、「被暖到了」、「要我看球賽這麼加班，我也哭，太崩潰了」。

▲▼工程師看歐洲盃...坐酒吧門口「哭著加班」　外送員路過幫他寫。（圖／翻攝自微博／中國日報）

▲儘管影片真實性受質疑，還是有許多網友說「希望這是真的」。（圖／翻攝自微博／中國日報）

還有人說，「本碼農看完自愧不如，真佩服這個外賣小哥」、「成年人的崩潰真是說來就來」、「上次我生病，外賣小哥還給我買藥嗚嗚嗚」、「被外賣耽誤的程序員，多才多能啊現在」、「今天我也送了兩個外賣小哥禮物，他們笑得特別開心」

不過，也有人留言質疑真實性，「別人的代碼是看一眼就能上手敲鍵盤的嗎」、「完全扯淡，擺拍炒作」、「程序員一看這就知道是假的嘛，哪能想改就改」、「明顯拍段子啊，這也能衝上熱搜？」、「我不信程序員會允許陌生人碰他電腦」。

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