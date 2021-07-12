汐止萬磁阿嬤「手臂洗乾淨了」！直擊一鏡到底實測　真相讓人驚呆

記者黃宥寧、羅志華／綜合報導

近日媒體報導接種新冠肺炎疫苗後，手臂出現磁力可吸附金屬，汐止1名70歲左右的柯媽媽，於7月8日接種莫德納疫苗後看到新聞，好奇下也嘗試將金屬餐具往手臂放，不料竟一次吸附了4、5支，影片在網路引發熱議，有醫師解讀「萬磁王」現象，認為僅是皮膚的油脂、黏性才會讓餐具「吸在手臂」，柯媽媽在《ETtoday新聞雲》拜訪下，一鏡到底記錄沐浴乳洗完手臂、再放上餐具的過程。

▲柯媽媽一見《ETtoday新聞雲》拜訪，立即上演「磁力秀」，4、5支餐具一放就吸附在手臂上。（圖／記者黃宥寧攝）

在菜市場工作的柯媽媽表示，家人見年長者接種疫苗死亡的新聞後，一度阻止有慢性病史的她施打，所幸她與先生接種後，目前身體無恙、也沒甚麼副作用，柯媽媽表示，11日她看到「磁力手臂」的新聞報導後，好奇嘗試下，發現左手臂竟能一次吸附4、5支湯匙、叉子，拍下影片後傳給女兒，不料上傳臉書社團竟會引起這麼大的迴響，就連里長都開玩笑要當她經紀人。

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▲記者為求驗證，特地讓柯媽媽用沐浴乳洗過手臂，真相即將揭曉。（圖／記者黃宥寧攝）

《ETtoday新聞雲》12日上午拜訪柯媽媽，只見她當場上演「磁力秀」，一下就放上4、5支餐具，為了驗證此現象究竟是「磁力」，或只是「皮膚黏性」導致，柯媽媽特別到浴室以沐浴乳清洗手臂，擦乾後重新放上，相較清洗前能放4、5支的狀況，手臂洗完後吸附力確實弱了些許，僅能勉強放上2、3支，但其中一支叉子，在柯媽媽洗乾淨後，仍能停留在打直的手臂上，依舊叫人驚奇。

▲洗過後「磁力」確實轉弱，僅能勉強放上2、3支，但在打直的手臂上，甚至些許晃動也沒掉下，依舊令人驚奇。（圖／記者黃宥寧攝）

記者也嘗試將餐具放在手臂上實測，發現若將叉子上的凹槽，對準肩膀肌肉突起的部分，確實能將叉子「卡」在上面，或將手臂稍微平斜一點角度，也可將餐具留在臂上，可一旦將手臂打直，餐具又立即掉落，究竟這般「磁力」，是在接種疫苗後產生，或僅是皮膚黏性所致，在未經檢測前實在說不準，只能說即使是醫學發達的現在，人體依舊有許多未解之謎。

▲記者發現，若將凹槽對準肌肉突起處，確實可將餐具「卡」在手上，但也無法完全複製柯媽媽的狀況。（圖／記者黃宥寧攝）

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