無懼疫情　池上青農將自有品牌精品化　

▲台東池上青農魏瑞廷將品牌精品化，在疫情下逆勢闖出一片天。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情仍未平息，各行各業飽受衝擊，台東池上卻有青農將自有品牌精品化，業績逆勢成長，青農魏瑞廷將自生所生產的稻米，登載入區塊鏈溯源履歷中，甚至可透過計算產品生產之碳足跡或生物多樣性等，取得愛護生態環境消費者之購買意願，在疫情當前的危機下逆勢闖出一片天。

魏瑞廷表示，農產品分級都有一定的規定標準，自有品牌要取得消費者青睞，在國內外市場上的銷售一定要選用最高級別作為標準，過去許多青農返鄉所創立的自有品牌之所以遭遇銷售困難，多半是因為品質無法與市售產品比較，無論產品多符合消費者所追求之理念，一旦口感不佳便會影響選購意願。

▲台東池上的好山好水孕育出高品質稻米。（圖／記者楊漢聲翻攝）

過去台灣常有第一批產品品質特別好，但當數量一多，生產端就開始出現品質不一的現象，魏瑞廷說，如此容易讓國內外消費者對台灣農產品漸失信心，在兢爭激烈的國際市場中，唯有讓產品變成「最高級」而非「比較級」，每一次出貨產品都掌控在一致性，無可挑剔，再透過區塊鏈不可竄改與忠實呈現的溯源履歷，呈現出自身與眾不同的特點，將能讓產品成為市場新焦點！

魏瑞廷強調，消費者為導向是產品生產的最高原則，畢竟有需求才有生產，若產出的產品不是消費者想要的，那生產再多都是沒有用，此外，以精品規格要求自有品牌的思維是必須的，唯有改變才能讓青農自有品牌受到更多人的青睞與關注，而池上禾穀坊-米之谷受到國際買家的青睞絕非偶然，相信只要願意改變透過全新的模式，一定能使傳統農業走向精品化。

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▲台東池上青農魏瑞廷將品牌精品化，在疫情下逆勢闖出一片天。（圖／記者楊漢聲翻攝）