喊話後「願打AZ疫苗只增13萬人」！陳時中：近期開放50歲以下登記

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台目前開放第9類和第10類預約，截至今天下午1點，累計總共有272萬3,608人登記意願，60.84%都選擇莫德納，只有73,152人願意選擇AZ，而在指揮中心宣布未來三週之有AZ之後，有13萬人更改登記AZ，等於僅有112萬人願意打AZ。指揮官陳時中今也透露，很快就會開放50歲以下年齡層做意願登記。

目前疫苗意願登記50歲以上無特別年齡限制，也有超過百歲民眾登記，包含第九類18歲以上都可到平台進行意願登記，而這梯次意願登記時程也會加速，主要因為新來的AZ疫苗量足夠。

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陳時中說，第一梯次會在7/12下午5點先做第一輪結算，若民眾在7/12下午5點前有在意願登記平台，且有勾AZ的話，才會收到簡訊預約資格，所以重新選擇AZ的13萬7,629人。

而在簡訊方面，一律都會從1922發給大家，不會有其他發訊號碼，民眾要特別留意，這梯次預約簡訊發送是7/13到7/15，預約實際施打是7/16開始進行接種。

陳時中說，65歲以上的人口，基本上打的速度非常快，所以未來三週基本上都會提供AZ，當然也會跟疫苗不同時序、廠牌做些調整，目前計畫是以供貨能掌握的AZ為主，很快就會開始讓50歲以下年齡層意願登記。