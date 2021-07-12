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打完疫苗變「萬磁王」吸湯匙？　生物老師揭一大可能：發炎造成的

▲▼莫德納疫苗注射後 大多數人手臂可以吸住鐵器。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莫德納疫苗注射後，大多數人手臂可以吸住鐵器。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

大馬傳出有民眾接種疫苗後，手臂竟產生磁力可吸附鐵製湯匙、刀叉。高雄、新北汐止等地昨天也有接種疫苗後的民眾變「萬磁王」，引發各界議論。生物科老師們受訪都笑說，常理不可能，最大原因是注射疫苗後發炎，改變皮下組織型態。

補教生物科老師楊過直言，雖然很有趣，但「理論上不太可能」，因要能吸引物質，最基本要有磁性分子，而疫苗都是蛋白質「不含磁性物質」，因此不太會有此現象。若要解釋，最大的可能是「注射疫苗之後腫脹，改變皮下組織分泌物或型態」，讓表皮變粗糙或比較有黏性。

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楊過指出，天氣熱流汗或發燒也有可能，因為會「排汗」，導致分泌後增加皮表面黏性，他建議若有打疫苗的人，也許可以先不要用鐵，而是拿塑膠製品，如一把尺試試，如果一樣可以依附在表皮，不會掉落，那就能證明不是磁性。

▲▼讀者打完疫苗將湯匙放在手臂上，試試能不能黏住。（圖／讀者提供）

▲▼讀者打完疫苗將湯匙放在手臂上，試試能不能黏住。（圖／讀者提供）

▲▼讀者打完疫苗將湯匙放在手臂上，試試能不能黏住。（圖／讀者提供）

有讀者提供《ETtoday新聞雲》照片表示，前幾天打了莫德納疫苗，看到很多人瘋傳手臂可以吸附鐵製品，決定試一試，沒想到還真的可以，不過，連手臂下部位也黏住了，代表不是疫苗的問題。也有網友分享，爸爸在肚子上黏一堆湯匙、叉子，認為只是汗流太多或肉多才黏住。

補教生物科老師游夏說，「沒有聽過這種東西」，會有此現象有可能是產生了「化學反應」，由於人的身體本來就可以導電，假設打完疫苗有發炎現象，身體離子變化，讓電性改變，造成「有磁性」感覺，也就是身體內外細胞膜濃度結構，改變了通透性。不過，他強調，這種可以吸附鐵製東西，基本上還是不太可能，對於有一說是「靜電」產生，也不太可能。

另外，有醫師提到，若想知道自己是否真的是萬磁王，只要將「爽身粉」抹在手臂上，如果還能吸得住金屬物，那就是真的磁性了。楊過認為，爽身粉擦了本來就會光滑，若真的有磁性，不會因此而掉落，就像在磁鐵上抹上爽身粉，不會因此無法和其它磁鐵相吸。

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