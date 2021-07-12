鴻海、台積電買到BNT！他見時代雜誌笑了「政府完美收割這波功勞」

▲BNT執行長也證實，將提供台灣疫苗。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

牽涉多方角力的「BNT疫苗採購案」終於成行，鴻海永齡基金會、台積電也證實，已完成多方合約簽訂。眼看兩大科技龍頭突破政治僵局，解救國內疫苗困境，許多網友在感恩之餘，也忍不住嘲諷道「政府要如何收割這一波BNT的功勞？」

上海復星集團11日宣布，與鴻海（永齡基金會）、台積電簽訂銷售協議，共計出售我方1000萬劑BNT疫苗。消息一出振奮人心，而PTT也狂冒出相關話題，不乏「買到BNT要算誰的功勞」、「政府要如何收割這一波BNT的功勞」、「BNT風向」等。

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▲相關話題在PTT掀熱議。（圖／翻攝自PTT）

就有網友貼出美國「時代雜誌」（Time）的新聞截圖，看到斗大標題中，用得是「Recruits」這個字眼，忍不住吐槽，「抱歉不是收割，是指示、是徵召、是任用！搞清楚狀況，如果不清楚，多讀讀外媒報導，不要當井娃。」

對此，鄉民紛紛笑回，「證明民進黨不要扯後腿就是在幫忙啦」、「我怎麼覺得哪裡怪怪的，當初不是郭台銘先說要捐，這跟recuit不一樣吧」、「收割割起來」、「說要捐的一堆啦，沒總統指派能成」、「喔~官威真大， 要捐的一堆還不一定讓捐」、「政府開恩才讓疫苗進來，還不叩謝皇恩」。

另外，鴻海與台積電今分別於重大訊息指出，將各捐500萬劑BNT疫苗，給衛福部疾管署，至於捐贈金額，包含疫苗採購、冷鏈物流及處理服務、與保險等費用，各自不超過等值約美金1億750萬元；換言之，兩家科技龍頭共砸近百億，解決國內疫苗困境。

►鴻海、台積電「共砸近百億」買到BNT疫苗！5大內幕一次看

▼台積電與鴻海、永齡基金會買到BNT疫苗啦。（圖／ETtoday新聞雲資料照）