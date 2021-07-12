鴻海、台積電「共砸近百億」買到BNT疫苗！5大內幕一次看

▲台積電與鴻海、永齡基金會買到BNT疫苗啦。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台積電、鴻海永齡基金會與上海復星醫藥洽談的BNT疫苗合約，11日證實完成多方合約簽訂，也將引進1000萬劑疫苗到台灣。眼看命運乖舛、牽涉多方角力的採購案總算成行，《ETtoday新聞雲》也揭開5大內幕，讓讀者一次搞懂，這批疫苗將如何從德國運送來台。

鴻海與台積電今分別於重大訊息指出，將各捐500萬劑BNT疫苗，給衛福部疾管署，至於捐贈金額，包含疫苗採購、冷鏈物流及處理服務、與保險等費用，各自不超過等值約美金1億750萬元；換言之，兩家科技龍頭共砸近百億，解決國內疫苗困境。

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鴻海與台積電「買到的1000萬劑BNT疫苗」5大重點：

歷次最便宜！進口價30美元，含倉儲運送約31美元至34美元

台積電和鴻海合購的輝瑞BNT疫苗1000萬劑，價格約落在30美元，加上冷鏈倉儲費用，價格會上升至31美元至34美元，尚在國際公定價格區間內。

去年底台灣東洋獲有條件授權時，交易金額亦每劑30美元，另加上代理、冷鏈等費用，衛福部購買金額為每劑38美元。東洋採購破局後，衛福部提出的「原廠直購案」價格則為每劑43美元，冷鏈費用由政府出資，但被原廠「已讀不回」。

▲兩大科技龍頭不僅買疫苗，也把冷鏈倉儲費用全包下。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

台積電、鴻海豪氣包下冷鏈物流費用

台積電和鴻海合計採購的1000萬劑輝瑞BNT疫苗，將由台灣唯一擁有-70˚C以下冷鏈倉儲設備的裕利醫藥負責，一次可保存300萬劑疫苗，只要廠商一出貨就能直送台灣。

由於冷鏈不只設備，技術要求也相當高，從出貨、保存到完成施打，中間的保冷過程挑戰門檻高，所幸後來美國FDA與歐盟EMA放寬標準，允許輝瑞BNT疫苗在2˚C至8˚C溫度區間內，從5天保存時間延長至1個月，未來台灣進口輝瑞BNT疫苗後物流和保存作業能放鬆許多。

抵台時間

這次涉及多方簽署的合約，經上海復星宣布在10日凌晨簽約，但合約內容仍需送至BNT德國總公司以及台灣政府做最後確認。由於目前疫苗僅上海復星手上有現貨，而德國原廠直送的疫苗必須逐批生產，並且要6至8周的靜置、抽樣時間，預計最快9月至10月抵台。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

標籤重製

上海復星的「復必泰」標籤將不會出現在疫苗劑瓶上，由德國原廠進入台灣的輝瑞BNT疫苗將會有全新費用，另製標籤的費用也涵蓋在此次採購的總額裡面。

風險

上海復星的公告中指出，此次疫苗供應與生產成本，以及許可區域總統供應量等因素，還存在不確定性，因此本次交易對復星集團2021年經營業績的影響尚無法確定。

意即疫苗雖是談定由德國直送，但業績仍掛在復星，並非與德國方面直接交易，而此次還有許多不確定因素，因此並未預估這個交易會帶來多少業績或獲利。