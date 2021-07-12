最牛搬家創世界紀錄！3萬噸車站「平移288公尺」　還90度大轉身

▲廈門3萬噸車站90度轉移288公尺。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸公路、鐵路、大橋等各種基建工程令人眼花繚亂。福建廈門曾實施了一項前無古人的工程，該市轄下溪鎮重達三萬噸的後溪長途車站主站房，被工程師進行90度轉向，同時平移288公尺，為中國以至世界首個長距離、大半徑單體建築的遷移工程。

據《央視》報導，在日前播出的《大國建造》紀錄片講述了這個工程。當年，福廈高鐵建設過程中，正好被後溪長途汽車客運站擋住了。建設者們多次討論後，決定給車站「搬家」，將車站平移到西北方向的一塊空地上。

後溪客運站主站房長162公尺，寬33.6公尺，總重量3萬噸，是一個結構狹長的大型建築。工程師選擇支撐結構更為穩定的地下2層進行樓體切割，隨後，在立柱間澆築混凝土，讓主樓樓體形成一個穩固的網狀托盤；工程師又在平移範圍內，挖出一個大型基坑，鋪設26根弧形混凝土軌道。

在移動階段，工程師們借鑑路面橋梁建設的頂推原理，造了一個液壓裝置，將它們排成4個一組，兩兩交替升降頂推，如同給客運站裝上了能夠行走的腳，為了實時監測其「行走」信息，工程師們又給頂推器的「腳底」安裝了600多個傳感器……。

平移工程於2019年4月1日完成，用時38天，平均每天移動約7.5公尺。大陸網友紛紛讚歎，「真正乾坤大挪移！」