比台中人口還多！民進黨流失近300萬支持者　民眾黨異軍突起

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者徐政璿／台北報導

疫情爆發重創綠營！台灣民意基金會今（12日）發布「台灣人政黨認同」最新民調報告顯示，有28.2％台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨、48.2％認同為中性選民。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，執政的民進黨認同者3個月內流失15%，等於將近300萬人，比一個台中市人口還多。

民調報告顯示，20歲以上台灣民眾有28.2％認同民進黨、18.9％認同國民黨、48.2％認同為中性選民。對照今年3月民調結果，為43.1％認同民進黨、19％認同國民黨、30.3％認同為中性選民。民進黨與國民黨間的差距自今年3月的24.1％，急遽縮小至9.3％。

民調表示，若進一步區分中間選民，偏綠或偏藍的中性選民比例沒有激烈震盪，因此，過去3個月政黨認同傾向大轉變，主要表現在民進黨認同者大量出走15％、中性選民大量增加12％。根本上重新塑造過去兩年半來政黨的社會基礎。

民調指出，此次民進黨認同度，已創下2018年12月至今兩年半來最低紀錄，不過民進黨執政至今5年中，其政黨認同度曾在2018年11月創下23.5％的最低紀錄，顯示目前還不到最低點。

不過，民調也說明，此次國民黨認同度，也創下2016年5月至今最低紀錄。國民黨認同度在過去5年共40次民調中，有7次調查低於20％，有兩次落在今年3月及6月，國民黨認同者已連續兩次不到2成，其政黨認同是否有萎縮後定型的危機，值得觀察。

民調指出，此次有48.2％自認是中性選民，寫下自2016年5月民進黨執政5年多來的第二高紀錄。5年期間，只有兩次中性選民總數多於兩個主要政黨認同者加總，一次是2018年7月，另一次就是此次2021年6月，這意指主要政黨失敗，兩大黨失去代表和整合民意功能，當前由兩大黨數小黨所組成的台灣政黨體系可能面臨新一波重組的壓力。

民調分析，值得關注的是，台灣民眾黨在疫情最嚴重期間的異軍突起，過去一個內，政黨支持度如「旱地拔蔥」，上升7.1％，而民眾黨從過去由橫跨藍綠及中性選民的鬆散政黨，現在開始感覺有自我，高達6成1的支持者自覺和兩大黨有明顯區隔。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2021年6月15至19日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99％，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。