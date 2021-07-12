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打完疫苗仍可能染疫！英媒：症狀更輕微　出現這5種要注意

▲▼ 英國疫情／倫敦年輕族群接種第一劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像）

▲英國已開放年輕族群接種新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

英國儘管展開大規模新冠疫苗接種，英國應用程式「ZOE新型冠病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）數據顯示，打完至少1劑疫苗民眾的染疫個案數，在過去一週飆升85%。令人關注的是，完全接種（施打2劑疫苗）的民眾染疫後可能出現5大症狀，包括頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏及嗅覺喪失等。

太陽報8日報導，翻開英國今年7月3日的確診統計，完全沒打疫苗確診的人數為22638人，接種至少1劑疫苗後染疫的人數為11084人。ZOE新型冠病毒疾病症狀研究稱，如今約有1.1萬人因染疫感到不適，遠比一週前的平均6000人高出許多。

▲▼英國解封。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國即將於19日解封，但確診數仍持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）

文中提到，即便新冠疫苗在預防重症及死亡方面有效，但仍有染疫的可能性存在，且症狀更加輕微，對於已經打了疫苗的人來說，發燒、持續性咳嗽等典型症狀已經不常見，出現的症狀更可能取決於疫苗施打進度。

整理指出，完全接種者可能出現的症狀有頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏及嗅覺喪失；打完1劑疫苗的人則可能出現頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏及持續性咳嗽；尚未接種疫苗者的染疫症狀可能是頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、持續性咳嗽。

▲研究發現，混打疫苗的效力更高。（圖／路透）

倫敦國王學院遺傳流行病學教授、ZOE新型冠病毒疾病症狀研究首席科學家史派克特（Tim Spector）坦言，如今人們必須扭轉18個月前的觀念，現階段來看，染疫不僅僅和發燒、咳嗽、嗅覺喪失有關，只要覺得身體不適就去做檢測，「疫情大流行現在絕對還沒結束」。

英國受到Delta病毒入侵後，確診數不斷攀升。史派克特進一步說明，如今英國的狀況比美國、澳洲、義大利、法國、西班牙都還要嚴重，儘管增長速度似乎逐漸放緩，但仍未來到此波疫情的最高峰。不過他也贊成政府在19日解封的決定，因為現在需要做的是長期對抗病毒，必須努力恢復正常生活。

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《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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