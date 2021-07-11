10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀

▲研究證實，有1成的新冠患者在染疫的6個月內仍會持續出症狀。（圖／pakutaso）

記者王佩翊／編譯

新加坡國家傳染病中心調查指出，在當地感染新冠肺炎的患者中，每10人就有1人即使康復了，在染疫後的6個月內仍會持續出現咳嗽與呼吸急促等症狀，甚至還會有持續性疲勞、暈眩以及失眠，而這樣的情況也被稱為「長期新冠（long Covid）」。

根據《聯合早報》報導，研究團隊從4間收治新冠病患的醫院徵集了288名確診病患，並進行相關調查。在這些病患當中，有183人康復後曾經返院複診，其中有31人在染疫後30天仍然出現不適症狀。長期新冠最常出現的症狀是久咳不癒以及呼吸急促，另外也有疲勞、暈眩等後遺症，但較少見。

研究團隊也收集175名新冠病患染疫90天後的數據，在這當中有13人仍然出現症狀；此外他們也收集了120名病患染疫180天後的數據，在這些確診者當中有14人仍然出現症狀，高達11.7%，也就是說有超過1成的患者在染疫的6個月內仍然會持續出現相關症狀。

調查發現，這些已經康復的新冠病患不論染疫當時是輕症還是重症，體內都出現某些炎症標誌物，這類蛋白質會影響循環系統，也是心血管疾病的風險因素之一。

該團隊從2020年1月新加坡爆發首例本土案例後便開始著手進行研究，希望能找出新冠肺炎對於病患的長期影響，同時瞭解對這類感染的保護性免疫如何隨著時間變化。

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