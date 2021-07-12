「混打疫苗」效果更好！　研究證實：比純打AZ多10倍抗體

▲研究發現，混打疫苗的效力更高。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國的一項新研究證實，混和接種兩種不同廠牌的疫苗，比只接種AZ疫苗的保護力更好。研究團隊發現，第一劑先接種AZ疫苗，4週後再接種BNT／輝瑞疫苗，比兩劑都是接種AZ疫苗的人擁有更多的抗體。而即使混打的疫苗順序相反，依舊比單純打兩劑AZ疫苗的有效性更強。

根據《德國之聲》報導，英國牛津大學的研究人員針對830名50歲以上的試驗者混打了新冠疫苗，有別於平時兩劑疫苗需要間隔8到12週的時間，在此次試驗中，每個人兩劑疫苗的相隔時間為4週。該研究的主要作者史內普（Matthew Snape）表示，「我們已經知道，按照標準的方式接種疫苗能夠有效減少引發重症以及需要住院治療的機率，同時對Delta病毒也有一定抵抗力。」

▲儘管有多項研究證實混打的效力，但專家卻認為，還需要更多的數據證明才能全面推動混打。（圖／路透）



研究團隊發現，先接種一劑的AZ疫苗並在4週後接種一劑BNT／輝瑞疫苗的人，會比兩劑都打AZ疫苗的人產生更多抗體，即使是先接種BNT／輝瑞疫苗再施打AZ疫苗，保護力也比只打AZ來得好。不過兩劑都打BNT／輝瑞疫苗的受試者身上產生的抗體還是最多。

德國薩爾大學也召集了約200人參與相同研究，一共分為3類，分別是兩劑施打AZ疫苗、首劑BNT／輝瑞疫苗第二劑AZ疫苗以及首劑AZ疫苗第二劑BNT／輝瑞疫苗。研究人員在受試者完成兩劑接種的2週後，比較了他們的免疫反應。

研究團隊表示，「我們不僅觀察了受試者對新冠病毒產生了多少抗體，也確定了所謂中和抗體的效力。」而他們也發現，相比兩劑都打AZ疫苗，混打疫苗的接種者身上將會多出約10倍的抗體。

薩爾大學的研究團隊也發現，混打疫苗產生的免疫會比兩劑相同疫苗的人還多。然而儘管如此，現在還不是全面推廣混打疫苗的時候。專家提醒，截至目前為止，相關的研究都還未經過獨立研究人員的審查，研究結果也還處於初步階段，也就是說數據上並不完整。

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