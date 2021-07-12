湯匙一直掉！實測剛打完莫德納「無吸力」　民眾：原本回家想試

記者黃士原／台北報導

大馬傳出有民眾接種疫苗後，手臂竟產生磁力可吸附鐵製湯匙、刀叉，而台灣各地也傳出接種疫苗後的民眾變「萬磁王」，引發各界議論。而記者也前往台大醫院疫苗接種站，實地採訪並實測三位剛施打莫德納疫苗的民眾，結果都是「吸不住」。

▲剛打完莫德納的民眾實測能不能吸金屬湯匙，結果是吸不住。（圖／記者黃士原攝）

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第一位受訪的黃小姐表示，這幾天有聽說打完莫德納疫苗手臂會吸金屬湯匙、叉子，「本來打完就想回家試看看」，記者現場拿金屬湯匙測試看看，結果完全吸不住，只要一放手湯匙就直接掉到地上；另外參與測試的林小姐與王先生，接種完的手臂同樣都無法吸住金屬湯匙。

▲剛打完疫苗的王先生實測結果也是吸不住。（圖／記者黃士原攝）

至於接種莫德納疫苗感覺，三位受訪民眾都表示無異狀，僅有一點點肌肉微酸感，其中林小姐在打完疫苗後還特別多留10多分鐘，完全沒有感覺疼痛感或不舒服。另外，他們也讚賞現場醫護人員施打疫苗技術，一下子就施打完畢，毫不拖泥帶水。

另外，《ETtoday新聞雲》今日有兩名記者預約接種疫苗，接種後拿5根湯匙進行實測，發現無論大小輕重一放上手臂就掉滿地，沒有一根吸得著。

▲《ETtoday新聞雲》今日有兩名記者預約接種疫苗，無論大小輕重一放上手臂就掉滿地。（圖／記者黃士原攝）

一名英國物理學家科伊（Michael Coey）表示，接種疫苗後會產生磁力，這種說法根本是在胡說八道，並指出「如果人體要產生磁力，可以吸附金屬物品」，人體內就必須要有大約1克的金屬，「如果它存在，你應該會很容易感覺到」、「我妻子才剛打BNT疫苗，我兩周前也打了該疫苗，我們的手臂沒有被磁鐵吸引」。

針對網路上瘋傳「磁鐵挑戰」影片，輝瑞公司發言人告訴《路透社》，他們的疫苗絕對不含任何金屬，注射後不會引發磁性反應。此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）也在官網進一步證實，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力。

▲有人打完莫德納疫苗，手臂可以吸住鐵器。（圖／記者屠惠剛攝）

事實查核中心MyGoPen日前也曾經公布，輝瑞、莫德納、嬌生及AZ疫苗都不含有能讓人體吸住金屬物品的金屬物質，而且新冠疫苗的成分不會讓人體產生磁力。也有專家指出，即使新冠疫苗含有金屬，其金屬含量也不足以讓人體產生磁性，因此民眾並不需要過於擔心。