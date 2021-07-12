疫情重挫藍綠　侯友宜謹守「指揮官角色」逆勢加分原因曝

▲始終與藍營保持距離的新北市長侯友宜，近來未受黨負面聲量波及，反而還因防疫有成聲勢看漲。



圖文／鏡週刊

疫情牽動藍、綠、白3黨政治攻防，對照台北市長柯文哲頻頻砲打中央，讓民眾黨聲勢大幅上揚，直追國民黨，本刊調查，國民黨未因民進黨政府防疫失分得利，黨內有意角逐大位的王天更慘淪政治邊緣人；在此情況下，與藍營始終保持距離的新北市長侯友宜，不只未受藍營負面聲量波及，還因防疫有成聲勢水漲船高，即便他仍對政治敏感話題避而不答，但在黨內普遍看不下當權派對抗民進黨毫無策略的窘境下，已逐漸形成盼侯出馬救黨的聲浪。

▼環南市場群聚事件，意外引發藍綠白3黨在政治上的攻防。



相較柯文哲接二連三開嗆中央，侯友宜近來被問到敏感或政治話題時，都低調避開火線，交由副市長劉和然出面開砲。侯謹守新北疫情指揮官角色的策略，讓他的政治行情在藍營政治人物中異軍突起，聲勢持續攀升，反觀藍營上下在疫情期間持續「走鐘」，有意角逐大位的王天們聲量也陷入低迷，讓黨內逐漸湧現拱侯當領頭羊的呼聲。

一名前藍營黨務高層，目前檯面上的藍營天王中，唯獨侯友宜聲勢持續上升，甚至不受藍營負面事件影響，侯刻意與國民黨維持距離的作法，雖讓部分深藍人士有所不滿，但觀察侯一直以來的民調及聲量趨勢，已躍居藍營政治人物首位，在民眾討厭執政黨的氛圍下，侯能順勢加分，國民黨卻持續失血，可見黨被深藍綁架的在野路線應檢討。

▼台北市議員羅智強日前的「疫苗乞丐說」，除了遭綠營支持者圍剿外，在黨內也引發議論。





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