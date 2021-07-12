打完2劑中國科興疫苗　泰國600名醫護確診「1死亡、1重症」

▲泰國有超過600名醫護人員在接種過2劑科興疫苗仍染疫。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

泰國衛生部11日公開一份報告指出，國內有超過600名完整接種過2劑中國科興疫苗（Sinovac）的醫護人員確診，有關當局正在考慮是否要對醫護人員施打第三劑疫苗來提升保護力。

據路透社報導，泰國衛生部公開4月至7月的最新統計數據顯示，在67萬7348名施打過2劑科興疫苗的護人員中，共有618人確診新冠肺炎，其中有一名護理人員死亡，另一名醫護人員重症、病況相當危急。

一名衛生官員宋蓬（Sopon Iamsirithawon)在11日記者會上表示，有專家小組建議，要為前線醫護人員施打第三劑疫苗，以提高疫苗保護力。宋蓬表示，下周政府會考量這項提議，並解釋追加施打的第三劑疫苗，「將是不同廠牌的疫苗，如阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）的AZ疫苗，或是mRNA 疫苗。」

▲泰國前線人員多接種科興疫苗。（圖／路透）



泰國疫情升溫，國內兩項數據又在近期創下歷史新高，分別為單日確診人數9418人，以及單日死亡人數91例。自新冠病毒肆虐以來，在泰國共造成2711人，感染人數更高達33萬6371人。

從今年2月開始，多數泰國醫護人員和前線工作開始陸續接種中國科興疫苗，首批AZ疫苗於今年六月後才送抵泰國。另外，美國捐贈的150萬劑輝瑞疫苗將會在7月底送達，由泰國自行訂購的2千萬劑疫苗，則會在10月之後交付。