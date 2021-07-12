諾富特群聚案究責　知情人曝高層點名要華航董座下台

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎本土疫情自5月發生至今，已延燒長達2個月。而對於起初爆發群聚感染的桃園諾富特飯店一案，傳聞最近政府內部的檢討聲浪中，有高層點名華航應承擔錯誤，華航董事長謝世謙可能得扛則下台。不過，這部分的說詞掀起華航內部不滿，認為這起事件讓機師遭到嚴重汙名。

▲諾富特飯店爆發群聚感染案後，現場相關人員穿上防護衣。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園諾富特飯店是華航機師的檢疫場所之一，4月29日被爆出一名房務主管確診（案1120），後來又有員工向新北市議員葉元之爆料，指稱諾富特自半年多前因檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，假日人多時，檢疫房間又收一般旅客入住，才會造成傳播鏈。消息一出，掀起各界議論。

當時桃園市長鄭文燦曾表示，「諾富特一直是中央在管，到現在還沒有納入桃園管理。」中央則認為是地方權責，最後中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有甩鍋問題，之後會請桃園、民航局和華航等相關單位一起開會，釐清權責所在。

根據《聯合新聞網》報導，有知情人士聲稱，諾富特群聚案爆發後，各界把矛頭指向機組人員檢疫方式3＋11，政府接下來會有一波檢討，有高層點名華航要為諾富特群聚案負責，並承擔錯誤，華航董事長謝世謙可能得扛則下台；而上述說法引起華航內部不滿，有內部人員透露，3＋11從去年便開始實施，但本土疫情是在今年5月爆發，可見是諾富特的管理問題或國內防疫出現漏洞所致，這件事情卻讓華航機師平白遭到嚴重汙名。

▲陳時中曾前往現場統一調度清空作業。

雖然以上說法並未獲得相關單位證實，但曾有機師向《ETtoday新聞雲》自嘲正在服「清零監」，疫情爆發後，華航成為眾矢之的，中央疫情指揮中心啟動「清零計畫」，從清零1.0到清零2.0，把所有華航機師招回，停飛14天、關14天，「沒有關完的就是風險組，認為我們有染疫的風險，關完才能繼續派飛，而且在清零計畫結束前，都不能回家。」

該名機師表示，自己已經30多天沒有出門，也就是說，已經有30多天沒有見到家人，「試問，有幾個人撐得住？」現在有些資深的機師，甚至開始提前申請退休，另外也有人申請專案留停，這些都顯示一年多的超長飛行時數，以及不斷的隔離舉措，對機師身心靈受影響。

至於諾富特群聚案究責以及3＋11的檢討，對中央和地方來說都是重要的議題之一，後續將如何發展，全民都在等待一個合理的交代。