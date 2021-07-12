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地方疫苗之亂預約秒殺、民代關說　醫政官員16字問：中央知道？

記者黃翊婷／綜合報導

行政院政務委員唐鳳日前推出疫苗意願登記平台，截至11日上午10時累計已有246萬人登記。不過，隨著疫苗陸續運抵以及各類對象開打，有地方醫政官員指出，疫苗劑量根本不足，甚至前面的類別還沒打完，就又開放新類別，地方亂成一團的狀況，中央是否知道，「中央不要營造大家都打得到疫苗假象。」

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣已掌握702萬劑疫苗。（圖／記者李毓康攝，下同）

針對打疫苗一事，台北市長柯文哲4日曾表示，他傾向依照年齡往下打，不贊成第七類維持國家安全、社會運作人員施打，這是「國家特權疫苗」，更爆料自己每天都被關說請託。

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也有地方醫政官員向《聯合新聞網》透露，274萬劑莫德納自1日開放給第一到第八類族群施打，結果五成分配的量還不足夠，就要再開打三成，等同於前面的類別還在大塞車，中央就開放新類別，常常是一開放預約就秒殺，還有人試圖透過民代關說，讓地方政府亂成一團，因此希望「中央不要營造大家都打得到疫苗假象」，多與地方溝通，否則他們只能和一般民眾一樣，每天看指揮中心下午2點的記者會才知道接下來的政策發展。

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲國內疫苗施打速度慢，已被許多專家、醫師提出來討論。

事實上，台灣目前已經掌握702萬劑疫苗，行政院政務委員唐鳳日前推出疫苗意願登記平台，12日下午5時做第一次結算，前三輪應該都是打AZ，16日會開始第一輪接種。指揮中心發言人莊人祥表示，截至11日上午10時累計共246萬人完成登記，每一輪約間隔一週，但全國第一輪可能只有6天。

面對國內疫苗施打速度慢等問題，名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》曾分析，原因是出在疫苗的到貨速度，現在台灣只打262萬人，要打1200萬人才可以達到6成群體免疫的低標，所以現在還差1000萬人，每週打100萬人要10週後才會達成，所以單週施打100萬人是低標，但是目前到貨的疫苗，只有3批美日捐贈疫苗達到100萬劑以上，其他訂購到貨的疫苗，每次到貨都在100萬劑以下，所以現在政府不敢火力全開發下去的原因很簡單，「如果發下去了，斷貨怎麼辦」。

不過，上海復星母公司11日晚間宣布，已分別與台積電、鴻海（永齡基金會）以及裕利醫藥公司，簽訂《銷售協議》，將銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，該批疫苗將被買方捐贈給台灣疾管署，用於當地接種。若簽約後續順利，這批疫苗有望於10月從德國直送到台灣，一解國內疫苗劑量不足等問題。

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