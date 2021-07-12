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警測速「口罩戴下巴」！遭拍喊罰3000元　釣出所長親留言

警測速「口罩戴下巴」！網喊罰3000元　釣出所長親留言。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

▲值勤員警「口罩戴下巴」。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友拍下一名警察執行測速勤務時，結果口罩沒戴好，拉到下巴來。此文也讓南投縣警察局埔里分局北山派出所所長陳意松親自回文，表示已主動開立違反新冠肺炎稽查紀錄表給該員，「除了貫徹政府防疫之決心外，更希望同仁上緊發條並時時警惕著。」

有網友11日在「爆廢公社公開版」臉書社團發文，貼出另一名網友PO在「爆料公社公開版」社團的截圖，並寫道「口罩戴這樣，要不要罰3000？」

▼民眾拍下員警值勤畫面PO網。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

警測速「口罩戴下巴」！網喊罰3000元　釣出所長親留言。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

根據圖片，只見一名員警「口罩戴下巴」，站在警車前執行勤務。對此，許多網友留言，「所以是不能在外脫口罩吃飯，但可以脫口罩追焦的意思嗎」、「照片也沒有時間日期，說不定是疫情爆發前的，有什麼好獵巫？」

而此文也讓陳意松親自回文，他表示，「針對您所提供之相片，經查證為本所同事在執行測速照相勤務之時，經由您的反映，本所也主動開立違反新冠肺炎稽查紀錄表給這位同事。除了貫徹政府防疫之決心外，更希望同仁上緊發條並時時警惕著，最後感謝您的反映，並祝順心平安！」

▼陳意松親自回文。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

警測速「口罩戴下巴」！網喊罰3000元　釣出所長親留言。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

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