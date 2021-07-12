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打完莫德納變萬磁王　感染醫揭原因「耦合現象」

記者黃翊婷／綜合報導

大馬有民眾接種疫苗後，手臂可吸附鐵製湯匙、刀叉，高雄、新北汐止等地11日也相繼有民眾打完莫德納疫苗後變成萬磁王。對此，衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官、高雄榮總副院長陳垚生駁斥無稽；振興醫院感染科醫師顏慕庸也表示，大規模接種疫苗會出現「耦合現象」，讓兩件不相干的事情重疊，施打疫苗則變成背景值。

▲▼汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙　超狂影片曝光。（圖／網友柯竑羚授權提供）

▼▲汐止婦人接種疫苗3天出現「手臂磁力」，可以吸附鐵湯匙。（圖／網友柯竑羚授權提供）

▲▼汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙　超狂影片曝光。（圖／網友柯竑羚授權提供）

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居住在高雄市的W男11日向《ETtoday新聞雲》透露，他7日接種莫德納疫苗，後來看見媒體報導「可吸湯匙」，於是好奇親自實驗，沒想到真的吸住湯匙；新北市汐止區一名婦人接種莫德納疫苗3天後，手臂竟也可吸附鐵製的湯匙與叉子，家屬看傻立刻拍照錄影並通報1922；歌手賴銘偉晚間也曬出母親打完疫苗「手臂吸附鐵湯匙」實測的照片，引發許多網友討論。

而究竟接種疫苗後手臂能否吸附鐵製品，根據《聯合新聞網》報導，衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官、高雄榮總副院長陳垚生認為這與常理相差太多，根本是無稽之談；振興醫院感染科醫師顏慕庸也表示，這種情況違背學理，也沒有相關文獻可以證實，考量到現在全球幾百萬人正在大規模接種疫苗，很容易會出現「耦合現象」，讓打疫苗和手臂吸附金屬物品兩件不相干的事情重疊，施打疫苗則變成背景值，或許這就是「磁力手臂」出現的原因。

▲網傳打莫德納變磁力手臂！　男歌手媽「接種Day2」實測結果驚呆了。（圖／翻攝自Facebook／賴銘偉）

▲歌手賴銘偉也在臉書PO出母親實測手臂吸附鐵湯匙的照片。（圖／翻攝自Facebook／賴銘偉）

衛福部草屯療養院醫師沈政男11日在臉書PO文中提到，有媒體致電詢問打完疫苗手臂可以吸附金屬物品一事，「我突然驚覺，我寫那麼多科學文章要幹嘛，來談萬磁王就好了吧，其實那不是台灣人發現的哏，而是模仿國外影片啦」。加護病房醫師陳志金也認為，雖然不清楚打疫苗是否會增加磁力或魅力，但他知道打疫苗以後可以增加保護力，事實上沒打疫苗也可以將湯匙吸附在手臂上，「只要有點黏的皮膚，再靠上肌肉的紋路就可以了。到底相信磁力的人是比較想打？還是比較不想打？」

此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力；事實查核中心MyGoPen也曾公布，輝瑞、莫德納、嬌生及AZ疫苗，都不含能讓人體吸住金屬物品的金屬物質。針對「莫德納手臂有磁力」一事，詳細原因可能還要繼續釐清，指揮中心11日在記者會回應，暫時無法解釋這現象，也無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。

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