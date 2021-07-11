超毒確診！印尼台商「Ct值10」　莊人祥：定序有結果就公布

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

嚴云岑、陳威廷／台北報導

Delta變異株入侵印尼，昨（10）天新增逾三萬五千名病例。台灣今天有一例自印尼入境的確診個案，該案持陰性證明入境，但在機場篩檢時確診，Ct值僅10傳染力極強，目前已送醫治療，相關接觸者正匡列當中。指揮中心表示，病毒基因定序結果出爐，會立即對外公布。



印尼疫情延燒，Delta變異株肆虐，六月中旬以後每日超過1萬名新增病例，7/6以後更每日新增逾3萬例，官方日前更宣布，爪哇島和峇里島以外的部分地區將實施緊急限制措施，以防疫情蔓延。

指揮中心發言人莊人祥指出，台灣今天新增3起境外移入個案，其中案15353自印尼入境，雖持有3天內陰性證明，但7/10返台在機場採檢，今天有發燒症狀，已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中。至於同班機人數有多少則在疫調中。

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由於印尼此波疫情主要受Delta變異株入侵所致，國人格外關注此病例由何種病毒引起。莊人祥說，只要驗出的Ct值小於27都會基因定序，定序出爐後就會公佈。

他表示，疾病傳染有潛伏期，Ct值低表示剛發病，三天前採檢時可能剛被感染還驗不出來。目前印尼專案都住集中檢疫所，此個案已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中，國人不用過度恐慌。

▲宜蘭11日新增1境外移入，其CT值逹10。（圖／宜縣府提供）