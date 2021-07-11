「700多人喪命是小戰役？」　羅智強批管碧玲冷血

▲台北市議會,台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情延燒，外界將矛頭指向3+11政策，民進黨立委管碧玲認為，只輸過一次小戰役，最後還是可以打勝戰。對此，國民黨議員羅智強批評管碧玲冷血，「原來在管碧玲眼中，已經700多人喪命的疫災是一場小戰役？」

對於3+11政策，管碧玲昨發文指出，一場戰爭有無數的小戰役，只輸過一次小戰役，最後還是可以打勝戰，「為什麼要陣前換將」，輸掉的那一場戰疫，目標是為了維持出口貿易所需的國際運輸，錯誤也是出在違規的個人。

對於管碧玲力挺指揮中心，羅智強11日在臉書發文指出，陳時中說要對3+11決策負責，但造成國門破口用戰爭來比喻的話，就像是吳三桂開了山海關，「下台負責都還不足以告慰亡者，管碧玲竟然還護航得下去？」

羅智強指出，陳時中已經喪失信用，地方還有疫情就隨意發佈「微解封」指引，搞得天怒人怨，「小看疫情丶小看病毒，難怪我們被打得落花流水。」他表示，防疫之戰還在持續，死了700人絕不是小戰役，管碧玲應該將話收回，「別為了護航陳時中，就把良心給賣了。」

在發文引起爭議後，管碧玲今也在臉書致歉，她指出，相對於全場戰爭，每一個戰役相對稱「小」，「但是，用詞產生語病了，深感抱歉！」