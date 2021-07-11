祁家威染病募款「53萬醫療費」！曝公司老闆捐5萬：要達標無懸念

▲祁家威罹患小腸穿孔併發緊急休克性濔漫狀腹膜炎 。（圖／翻攝自Facebook／祁家威）

記者施怡妏／綜合報導

同志運動先驅祁家威月初在臉書自述生病消息，因患了「小腸穿孔併發緊急休克性濔漫狀腹膜炎」，體重從原本50公斤掉至35公斤，因醫療費用昂貴，同志諮詢熱線的幹部和資深義工發起募款給熱線的行動，收到有心人的捐助他很感動，若捐款金額超過醫療費用，會轉贈給相關同運團體，並表示捐款至8月2日截止。

祁家威1日在臉書貼出自己骨瘦如柴的照片，自述自己從某日起突然食慾不振，體重也從原本50公斤掉至只剩35公斤，在5月中下旬時，更突然腹部異常絞痛、後來緊急找親戚將自己送醫院急診，才知道自己罹患「小腸穿孔併發緊急休克性濔漫狀腹膜炎」 ，經過一連串的檢查，已在醫生的同意下出院回家休養。

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祁家威透露，到年底之前有一段很漫長的復原之路，醫療費用也相當驚人，「到年底可是53萬5千元的龐大支出」，因此同志諮詢熱線的幹部和一些資深義工，發起募款給熱線的行動，若有人願意捐助他會很感激，也承諾多出的金額，會轉贈相關同運團體。

祁家威感動表示，消息曝光「沒想到反應非常熱烈，200元、500元、1,000元的很多，更有一些2,000元、5,000元、10,000元的也不少，甚至還出現幾位較大手筆的，2萬、3萬、5萬（某公司老闆），所以要達標應無懸念」。

祁家威指出，本來捐款是沒有截止日期，但不少人認為此有詐欺之嫌，因此訂下截止日為8月2日，「因為那天是我的生日呀」，提醒要贊助捐款的好心人，8月3日起不要再匯款，「否則若有任何不明款項入帳，一律視為私人請我吃牛肉麵的匯款」。