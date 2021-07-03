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祈家威染怪病！瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光

▲▼立院審查同婚專法，祈家威。（圖／記者湯興漢攝）

▲祈家威。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣同婚推手祈家威被稱為「台灣首位公開出櫃的男同志」，與臉書脫節一個多月的他，提到自己從3月中食量就剩下三分之一，只要吃多一些就會被迫吐出來，到了4月底，體重居然只剩下35公斤，原來，他患了「小腸穿孔併發緊急休克性濔漫狀腹膜炎」，是上個世紀70年代死亡率高達9成的可怕疾病，他預計自己年底才會慢慢康復，增加的支出恐怕會達50萬元左右。

祈家威在臉書上發文，提到自己3月中時，胃口食量像是被封印般，只剩下三分之一，要是多吃一點，就會被迫吐出來，一直到4月底，數十年不變的50公斤體重也一路掉到35公斤。他說，日常生活和做事其實都蠻正常，甚至90歲的媽媽大腿骨折，他還可以當看護，每天照顧對方20小時。

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這段期間，祈家威都會固定到院做健康檢查，其中包含腹部超音波、抽血、大腸鏡等，結果各項數值全都像健康且正常的40歲成年人，對於體重驟減，讓他覺得莫名其妙。然而，他繼續照顧母親一個月左右，5月26日半夜腹部竟忽然絞痛、全身冒汗，上半身不停發抖，1分鐘達上百下，4小時可能有2、3萬下。

▲▼祈家威瘦到剩下35公斤。（圖／翻攝自Facebook／祈家威）

▲祈家威瘦到剩下35公斤。（圖／翻攝自Facebook／祈家威）

祈家威繼續說道，當時雖然沒有發燒症狀，但腹部絞痛的情況連帶讓陰莖、肛門都抽筋疼痛，讓他痛得昏睡了過去，不過一早醒來又神清氣爽，好似什麼也沒發生過一樣。原以為事情就這樣落幕，怎料5月31日當天早上6點多，他的腹部又開始劇痛，且上至肺部，全身發抖到連手機都無法正確按壓，好不容易才打電話給妹妹，由姪子開車載去急診。

起初抵達醫院，祈家威的體溫很正常，是37度，但是護理人員而後再次量體溫時，短短不到10分鐘，溫度卻越來越高，從37.5度、38度，一路升到39.5度。正巧，急診當班的主治醫師就是他平時看診的醫師，所以本來就已經掌握他的身體狀況，在全腹腔電腦斷層掃描後，他就聽到檢驗師已經在打電話進行安排，而被推回急診室後，才換好手術衣，沒多久他就昏得不省人事。

▲▼祈家威瘦到剩下35公斤。（圖／翻攝自Facebook／祈家威）

▲祈家威切除了發黑潰爛的小腸。（圖／翻攝自Facebook／祈家威）

等到祈家威清醒時，已經晚上6點多，他也得知自己原來患了「小腸穿孔併發緊急休克性濔漫狀腹膜炎」，他說，這個疾病在上個世紀70年代是死亡率高達9成的可怕疾病，現在則降到6至7成。

祈家威在手術中切除的發黑潰爛小腸達100多公分，手術主傷口則長達22公分，加上左右兩個引流口，因拆線時間不同，所以有一處至今都還沒完全癒合，仍然需要換藥處理。他還提到，其實自己6月18日就要出院了，但因同樓有出現新冠肺炎確診案例，所以他被匡列居家隔離至6月29日解除。

祈家威最後也表示，他數十年來的生活一向簡樸，但預估這場病得到年底才能慢慢復原，增加的支出達50萬元。他現在重回臉書與大家相見還有一個原因，就是同志諮詢熱線的幹部和資深義工今年生日時，發起募款給熱線的行動，所以如果有人願意捐助，幫忙度過難過，他真的會很感謝，若捐助金額超過治療費用，他也會將錢轉贈給相關同運團體，「若有大德捐助，謹在此先謝，甘溫哪！」

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