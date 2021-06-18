炎亞綸將現身同婚2周年直播！彩蛋曝光網嗨翻　節目表一次看

▲彩虹平權大平台將舉行「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」直播節目，公布彩蛋為炎亞綸。（圖／Facebook／炎亞綸 Aaron Yan／彩虹平權大平台）

記者林育綾／綜合報導

台灣通過同婚專法2週年，原訂在5/15於凱道舉行實體活動，因疫情升溫轉為6/19週六線上直播，除了邀請多位藝人、名人參與，今（18）日彩虹平權大平台也新增曝光「彩蛋」，節目表最後可看到炎亞綸將壓軸出席，讓網友也嗨翻留言「期待彩蛋本人」！

彩虹平權大平台將於6/19下午3點舉行「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」線上直播活動，持續倡議同婚、同志權益，除了邀請百靈果News的凱莉及媒體人鄒宗翰主持，還有藝人曹雅雯、余佩真、法蘭、變裝皇后瑪麗安等演出；也邀請尤美女、溫貞菱、娘娘，還有多組收養小孩的同志、赴海外進行人工生殖的同志家庭等分享。

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▲彩虹平權大平台將舉行「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」直播節目，公布彩蛋為炎亞綸。（圖／彩虹平權大平台提供）

而今大平台在臉書更新圖片表示，「你一定沒發現懶人包偷換了這張圖～因為彩蛋來了！！ 炎亞綸 Aaron Yan ！！！！」而炎亞綸本人也留言回應，讓不少粉絲也興奮紛紛留言「ＯＭＧ是亞綸」、「彩蛋本蛋」、「彩蛋現身啦！」、「期待！」

彩虹平權大平台提到，原訂5/15在凱道舉行結合議題倡議、舞台演出、園遊會、展覽的實體活動，持續推動同婚未竟的修法工作、同志人權的社會教育。不過疫情快速升溫，因此大平台迅速重新調整規劃，改以線上直播節目的方式，讓同婚、同志權益的倡議和社會教育不中斷，也陪伴宅在家防疫的同志朋友。

「彩虹來照路，作伙逗鬧熱」同婚2週年紀念活動將於6月19日（六）下午3點於彩虹平權大平台臉書粉絲專頁及官方YouTube頻道直播，邀請民眾在家防疫也攜手一起繼續支持平權。

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