宇宙產業先鋒！維珍集團布蘭森11日「將登太空」　比貝佐斯早9天

記者張寧倢/編譯

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)計畫將在7月20日搭乘自動駕駛火箭登上太空,消息宣布不久後,英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)爵士也宣布,將在11日搭乘維珍銀河公司(Virgin Galactic)的團隊成員一同升空,硬是比貝佐斯早了9天,頗有較勁意味,若順利往返,他將成為第一位登上太空的富豪。

▲英國富豪布蘭森(Richard Branson)爵士將於11日乘坐維珍銀河太空船「團結號」(VSS Unity)進行首次太空旅行。(圖/翻攝自YouTube/Virgin Galactic)

根據英國《每日郵報》報導,維珍集團創辦人布蘭森將在71歲生日一周前的7月11日,與5名太空團隊進行太空旅行,眾人將搭乘太空船2號(SpaceShipTwo)系列的團結號(VSS Unity)參與第22次試飛「Unity 22」,預計在台灣時間11日晚間9時透過YouTube、推特、臉書等網路平台,首度進行同步直播。如果一切順利,布蘭森將搶先貝佐斯與特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk),成為首位到達宇宙的億萬富翁。

▲貝佐斯的太空探索公司藍源(Blue Origin)宣布將公開拍賣「新雪帕德號」(New Shepard)火箭其中一個座位。(圖/路透)

報導指出,這3人被認為是新興太空競賽的成員,其中,貝佐斯首先宣布20日將和弟弟一起搭乘藍源公司(Blue Origin)的「新雪帕德號」(New Shepard)進行首趟旅行,以紀念阿姆斯壯登月52周年,幾乎篤定成為首位進入太空的富豪,然而,布蘭森後來公布他的飛行計劃,日期硬是比貝佐斯早了9天,但他否認有競爭意味。創立SpaceX太空公司的馬斯克也在2月宣布,將進行私人太空旅行,甚至曾說想死在火星上,傳出將在秋季嘗試發射火箭。

報導表示,布蘭森將搭乘的團結號11日將在新墨西哥州的美國太空港(Spaceport America)升空,由雙機身White Knight Two飛機將火箭帶入5萬英尺高空後釋放,據維珍銀河說法,團結號一旦釋放,會在幾秒內啟動,以3.5倍音速的速度進入太空邊緣的次軌道,屆時機組人員將體驗到約4分鐘的失重狀態,接著將降落回地表,總飛行時間約需要90分鐘。

布蘭森透露,自從見證人類登陸月球以來,他就有了太空夢,認為自己和其他年輕人有一天肯定能進入宇宙,因此創辦了太空技術公司,「我已經期盼17年了。」此次航程消息傳出前,美國聯邦通訊委員會(FCC)批准了維珍銀河更改營運執照,允許他們帶領付費旅行者升空,美國聯邦航空管理局(FAA)5月也給發全面商業發射許可證,發展商業發射的前景明確。

布蘭森對此表示,自己進入太空的目的是為了從頭到尾地「測試用戶體驗」,「我們是新行業的先鋒,決心開創21世紀的宇宙飛船,這將向所有人開放太空,永遠改變世界,作為維珍任務專家團隊的議員,我很榮幸能夠幫助驗證未來太空人的旅程,並確保我們能提供大眾所期待的獨特客戶體驗。」

3 days until #Unity22! Come inside the hangar for pre-flight preparations as our spaceship VSS Unity joins forces with our mothership VMS Eve. Watch the launch live this Sunday at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST. https://t.co/WEBNyUYpRQ pic.twitter.com/xakebHTN5T