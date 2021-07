首位富豪登上太空「全程直播」！布蘭森體驗失重4分鐘　飛行細節曝

▲維珍銀河官方YouTube直播將於台灣時間11日晚間10時30分開始。(取自YouTube/Virgin Galactic)

記者張寧倢/編譯

英國維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)11日將進行太空旅行「Unity 22」,台灣時間晚間10時30分將透過維珍銀河公司(Virgin Galactic)的YouTube、推特、臉書等平台進行直播,根據外媒報導,這次飛行時長約60分鐘,期間有4到5分鐘會在次軌道飛行,屆時機組人員將能體驗到失重狀態。

▲英國億萬富豪布蘭森(Richard Branson)爵士將於11日乘坐維珍銀河太空船「團結號」(VSS Unity)進行首次太空旅行。(圖/翻攝自IG/richardbranson)

根據《每日郵報》報導,布蘭森11日將在新墨西哥州的美國太空港(Spaceport America)與2名飛行員、3名任務專家一同升空,參與太空船2號(SpaceShipTwo)系列的團結號(VSS Unity)的第22次試飛「Unity 22」,同時也是維珍銀河第4次的載人任務。火箭首先會由一架雙機身的White Knight Two飛機搭載升空,達到約1萬5千公尺的高度後脫離母艦。

▲布蘭森與此次一同搭乘「團結號」的機組人員將能在太空邊緣體驗到約4分鐘的失重狀態。(圖/翻攝自IG/virgingalactic)

據維珍銀河說法,接著團結號將在幾秒內點燃發動機,以3.5倍音速進入次軌道太空飛行,總高度約達90公里,屆時機組人員將在」微重力下,體驗4到5分鐘的失重狀態,接著將返回地球,總飛行時間約65分鐘,任務成功結束後,預計將於台灣時間晚間11時35分回到美國太空港,並召開新聞記者會。

報導指出,現年70歲的布蘭森擁有英國爵士勳位,目前個人淨資產為40億英鎊(約新台幣1547億元),於2004年創辦維珍銀河公司,並將於台灣時間11日晚間10時30分透過網路直播他的第一次太空之旅,若一切順利,布蘭森將成為全球第一位搭乘私人火箭登上太空的超級富豪。在布蘭森公開飛行計劃前,亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)已宣布於20日進行首次太空之旅,以紀念阿姆斯壯登月52周年。

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8