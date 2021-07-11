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基隆OL內湖上班染疫！醫怒「疫調仍不確實」曝解封1條件：就看北市

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。。（圖／記者湯興漢攝）

▲女員工採檢後確診，自行通報衛生局。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

基隆市昨（10）新增一名確診案例，為（案15295）40多歲女性，任職於台北市內湖某公司，老闆染疫後叫員工自行採檢，女員工篩檢結果為陽性，自行通報基隆市衛生單位，對此，由醫護組成的粉專「MedPartner美的好朋友」質疑，「台北市都已經每日20例以下了，還是沒辦法好好疫調跟匡列嗎？」

據了解，該個案為台北市內湖路一段某公司的員工，公司老闆於7/6日確診，該公司於7/8日才通知員工自行去做採檢，女員工於當日（7/8日）自行至台北忠孝醫院採檢後返家等待報告，7/9日上午10時左右自行至網站查詢報告，發現確診後，主動聯繫基隆市衛生單位，目前已收治於醫院。

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對此，「MedPartner 美的好朋友」昨日在粉專發文，台北市最近每天確診數都在20例以下，但疫調跟匡列仍有漏洞，認為大台北生活圈要恢復正常生活，除了在三級警戒之下，民眾做好防疫，維持安全社交距離，「真的就要看地方政府，願不願意紮實做好匡列跟疫調了」。

對於台北市疫調不確實，網友們也感到憤怒，「這種搞法我看開餐廳的可能要先收起來」、「台北市管好，台灣才能降級」、「中央直接接管整個台北啦，不然要讓柯擺爛到什麼時候啊」、「疫調、匡列真的很重要，而且要迅速確實，請台北市長醒醒啊」、「人民生命財產就這樣被玩弄」。

基隆市長林右昌也質疑，從疫調來看，反而是公司要求員工自己去做採檢，此狀況令我們覺得匪夷所思；目前台北市的確診案例已從幾10例降至單日10幾例，實在不太了解為何無法做到「精準疫調」並「主動積極匡列接觸者」，這樣的狀況確實已經對鄰近的城市造成困擾。

對此說法，台北市衛生局10日晚間發出新聞稿駁斥，指與事實不符。新聞稿提到，內湖某公司老闆因有呼吸道症狀，於7月6日至新北市立聯合醫院篩檢，7月7日PCR陽性，臺北市衛生局當日收到疾病管制署臺北區管制中心通知，第一時間即由轄區健康服務中心啟動疫調、匡列接觸者，並通知確診個案位於台北市的工作職場。

經與職場窗口聯繫，該公司表示職場員工上班時全程配戴口罩，並保持適當社交距離。依中央接觸者匡列原則，未符合密切接觸者匡列條件。惟台北市推動精準疫調，擴大篩檢範圍，經調查職場員工名單後，由該公司聯繫窗口通知同一層樓辦公31位員工，於7月8日至臺北市立聯合醫院接受精準疫調計畫採檢PCR，並囑咐採檢時不要搭乘大眾運輸交通工具，遵守相關防疫措施。

7月9日31位採檢報告中有2位陽性，其餘為陰性，台北市衛生局經與疾病管制署台北區管制中心防疫醫師討論後，當日上午擴大接觸者匡列，將所有同一樓層工作之員工全數列為接觸者，並進行居家隔離。

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