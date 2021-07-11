基隆OL內湖上班染疫！醫怒「疫調仍不確實」曝解封1條件：就看北市





▲女員工採檢後確診，自行通報衛生局。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

基隆市昨（10）新增一名確診案例，為（案15295）40多歲女性，任職於台北市內湖某公司，老闆染疫後叫員工自行採檢，女員工篩檢結果為陽性，自行通報基隆市衛生單位，對此，由醫護組成的粉專「MedPartner美的好朋友」質疑，「台北市都已經每日20例以下了，還是沒辦法好好疫調跟匡列嗎？」

據了解，該個案為台北市內湖路一段某公司的員工，公司老闆於7/6日確診，該公司於7/8日才通知員工自行去做採檢，女員工於當日（7/8日）自行至台北忠孝醫院採檢後返家等待報告，7/9日上午10時左右自行至網站查詢報告，發現確診後，主動聯繫基隆市衛生單位，目前已收治於醫院。

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對此，「MedPartner 美的好朋友」昨日在粉專發文，台北市最近每天確診數都在20例以下，但疫調跟匡列仍有漏洞，認為大台北生活圈要恢復正常生活，除了在三級警戒之下，民眾做好防疫，維持安全社交距離，「真的就要看地方政府，願不願意紮實做好匡列跟疫調了」。

對於台北市疫調不確實，網友們也感到憤怒，「這種搞法我看開餐廳的可能要先收起來」、「台北市管好，台灣才能降級」、「中央直接接管整個台北啦，不然要讓柯擺爛到什麼時候啊」、「疫調、匡列真的很重要，而且要迅速確實，請台北市長醒醒啊」、「人民生命財產就這樣被玩弄」。

基隆市長林右昌也質疑，從疫調來看，反而是公司要求員工自己去做採檢，此狀況令我們覺得匪夷所思；目前台北市的確診案例已從幾10例降至單日10幾例，實在不太了解為何無法做到「精準疫調」並「主動積極匡列接觸者」，這樣的狀況確實已經對鄰近的城市造成困擾。

對此說法，台北市衛生局10日晚間發出新聞稿駁斥，指與事實不符。新聞稿提到，內湖某公司老闆因有呼吸道症狀，於7月6日至新北市立聯合醫院篩檢，7月7日PCR陽性，臺北市衛生局當日收到疾病管制署臺北區管制中心通知，第一時間即由轄區健康服務中心啟動疫調、匡列接觸者，並通知確診個案位於台北市的工作職場。

經與職場窗口聯繫，該公司表示職場員工上班時全程配戴口罩，並保持適當社交距離。依中央接觸者匡列原則，未符合密切接觸者匡列條件。惟台北市推動精準疫調，擴大篩檢範圍，經調查職場員工名單後，由該公司聯繫窗口通知同一層樓辦公31位員工，於7月8日至臺北市立聯合醫院接受精準疫調計畫採檢PCR，並囑咐採檢時不要搭乘大眾運輸交通工具，遵守相關防疫措施。

7月9日31位採檢報告中有2位陽性，其餘為陰性，台北市衛生局經與疾病管制署台北區管制中心防疫醫師討論後，當日上午擴大接觸者匡列，將所有同一樓層工作之員工全數列為接觸者，並進行居家隔離。