自家掛霓虹燈開毒趴　熱褲傳播妹叫不出名穿幫！7男女最高罰210萬

記者李忠憲／台中報導

獨嗨嗨不如眾嗨嗨！蔡姓男子想開毒趴，卻因全國三級警戒不能出去嗨，竟在自家布置KTV包廂，還備有七彩霓虹燈助興，找3男3女開毒趴。警方上門逮人，大家雖辯稱是朋友，但女子卻叫不出在場男士姓名，讓人懷疑是傳播妹。警方表示，7人除依毒品罪嫌送辦外，也違反室內群聚規定，依傳染病防治法最重共可罰210萬。

▲男子在家開毒趴，自備七彩霓虹燈助興，遭警查獲。（圖／民眾提供）

第六警分局市政派出所接獲通報，西屯區台灣大道3段上某大樓內住戶，近期疑似在住家辦毒品轟趴，除進出人員複雜外，住家也經常有音樂吵鬧聲，鄰居更常聞到像塑膠燒焦味。警方掌握現場狀況後聲請搜索票，7日中午12點半前往搜索。

▲▼現場查扣K他命、毒咖啡包。（圖／民眾提供）

警方發現承租該屋的29歲蔡男，與其他3男3女在一間房間內，除有七彩霓虹燈燈光閃爍外，更布置像KTV包廂一般。現場也查扣K盤2個、毒品咖啡包7包（毛重61.15公克）、毒品愷他命7包（毛重258.8公克）。

警方表示，在場7人辯稱是朋友，但3名年輕女子卻講不出其他人的姓名，懷疑可能是傳播妹到場助興。其中26歲吳男及28歲田女因持有毒品，依違反毒品危害防制條例現行犯移送台中地檢署偵辦。其餘蔡男等5人採集尿液函送嚴辦；另房間內人數計7人，已違反防疫期間不得群聚規定，亦函請中市都市發展局依法重罰。

第六分局分局長吳耀南強調，新冠肺炎疫情期間，警方仍全力掃蕩毒品，阻斷毒品流通管道，維護市民健康安全；同時持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；呼籲民眾遵守防疫規定，警方執行勤務如發現違反防疫規定群聚，或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。

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