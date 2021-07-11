默沙東新冠口服藥在台臨床試驗！3期於台大、部桃啟動

▲新冠口服治療藥物「Molnupiravir」將於台灣進行第3期臨床試驗。（示意圖／路透）

記者張乃文／台北報導

新冠口服治療藥物「Molnupiravir」於全球展開第3期臨床試驗。默沙東藥廠台灣分公司也證實，已向台大醫院、部立桃園醫院的IRB（人體試驗倫理委員會）申請完成，已於近期開始執行。

美國藥廠默沙東開發新冠肺炎抗病毒藥物「Molnupiravir」，在全球展開第3期臨床試驗中，亞洲部分，包括台灣與日本、菲律賓都在列。

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台灣默沙東指出，全球臨床試驗將招募1800多人，台灣已開始收案與執行，有台大及部桃2個試驗點，對象包含新冠輕、中度症狀患者，以期減低患者重症死亡機率，至於會收案多少人則不便透露。

台灣默沙東表示，執行跨國臨床試驗著實不易，特別感謝衛福部主管機關全力支持；爾後台灣分公司與美國總公司傾全力加速促成，啟動COVID-19口服抗病毒藥物molnupiravir在台灣進行第三期臨床試驗，達成產官合作。

指揮中心指揮官陳時中也於昨（11）日記者會提到，因藥物本身的價值與方便性，經過評估後，抱持肯定態度，但臨床試驗是否有成效無法掌握，最主要是防止輕症變成重症有一定效果外，口服的便利性也成為相當有吸引力之處。