2妙齡傳播妹無罩陪酒！警揪「凱蒂貓」外送摩鐵　低消3900

▲2妙齡傳播妹陪酒。（圖／彰化警分局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「凱蒂貓」經紀公司，以外送傳播妹到酒店、卡拉OK或自助式KTV陪酒為主，疫情三級警戒下轉地下化經營，大肆宣稱符合防疫，並於網路、Line打廣告，遊走在中彰投三縣市間，昨(10)日外送2小姐被彰化警方查獲時還未戴口罩，依違反《傳染病防治法》，函送衛生局裁處，業者及2名傳播妹最高開罰90萬元。

10日晚間彰化警方佯裝消費者，與「凱蒂貓經紀公司」聯繫，招傳播妹到指定汽旅陪酒，談妥1人每節(小時)1,300元起跳，至少要消費3小時，警方順利查獲林姓（24歲）、莊姓（21歲）兩名坐檯女子，並循線查獲幕後經營「凱蒂貓」的林姓女老闆(約25歲)。

▲妙齡傳播妹陪酒。（圖／彰化警分局提供）

據警方初步了解，凱蒂貓經紀公司消費客群以中彰投三縣市為主，在三級警戒八大行業禁止營業後，轉向地下化經營，大多是經由熟客介紹，地點由call客選擇，1小時1,300元，至少要消費3小時3,900元才能答應外送小姐陪酒娛樂，但業者否認旗下傳播妹有從事「人與人的連結」。

彰化警分局指出，彰化警分局指出，彰化警分局第一線處理員警二個月來查緝不斷，防疫作戰決不容許有破口，即在週末時段規劃警力取締「凱蒂貓」。而且衛生局也表示，三級防疫期間，休閒娛樂場所勒令歇業，並禁止任何從業人員轉移場域從事相關業務、消費或聚會行為，即使是4人以下，招來經紀公司小姐陪酒，就是違反防疫規定。

▲傳播妹陪酒。（圖／彰化警分局提供）

全案訊後依違反「傳染病防治法」第67條，函請衛生局裁處，業者及２名傳播妹可開罰6萬元至30萬元。此外，彰化縣警局指出，自從疫情升為三級警戒，該局累計查獲夜店、KTV、養生館等「明關暗開」違規營業共12件，另查獲「一樓一鳳」「個人工作室」等全套半套性交易共56件，防堵疫情破口不遺餘力。

►火神的眼淚真實版！喬友4死人為縱火？ 去日本要多注意「非常口」

►女孩要的都在這裡